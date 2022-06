Alex Delea spune adevărul despre relația cu Elena Chiriac, colega lui de la Survivor România 2022

Alex Delea și Elena Chiriac au fost finaliștii competiției Survivor România 2022, tânărul reușind să cucerească marele titlu, dar și cecul în valoare de 100.000 de euro.

Competiția care s-a desfășurat în Republica Dominicană a durat cinci luni, astfel că între unii concurenți s-a legat o bună prietenie, mai mult chiar, la întoarcerea în țară au existat tot felul de supoziții cu privire la relații ce s-ar fi legat pe durata show-ului.

Nici Alex Delea și nici Elena Chiriac nu au scăpat de presupunerile făcute atât de fani cât și de presa mondenă, mai ales că au apărut împreună în mai multe ipostaze, părând destul de apreciați, însă până acum nu au vorbit pe marginea acestui subiect.

Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022, a acordat un interviu publicației VIVA! în care a vorbit deschis despre relația cu Elena Chiriac și zvonurile apărute pe această temă.

„Cu Elena am rămas în relații foarte bune: vorbim, ne scriem, suntem prieteni. Am văzut speculațiile, dar lumea poate scrie și poate vorbi! (zâmbește)”, a declarat tânărul.

În cadrul aceluiași interviu, Alex Delea a vorbit și despre finala competiției.

„Nu m-am văzut niciodată câștigând această competiție. Nici măcar nu mi-am permis să am un astfel de gând. Cu toate acestea, nu m-am văzut niciodată părăsind competiția. Este ceva ce nu pot explica, îmi era atât de greu să mă văd revenind acasă și, totuși, aproape imposibil să mă văd câștigând. Greu de înțeles, nu? (râde).

Atunci când domnu Dan mi-a pronunțat numele, am avut un șoc. Tocmai încercam să mă acomodez cu ideea că am ajuns atât de departe, că sunt în finală. Nu voiam să-mi fac iluzii deoarece sunt genul de persoană care, dacă-și propune ceva și nu se îndeplinește, iese foarte greu din acea stare. Când mi-am auzit numele, părea ireal…”, a spus Alex Delea pentru sursa citată.