Alex Delea a câștigat Survivor România 2022! Primele declarații

Alexandru Delea, Elena Chiriac și Ionuț Popa au luptat pentru titlul de Survivor România 2022 și marele premiu de 100.000. de euro, iar Alex Delea a câștigat Survivor România 2022!

Seara a început cu o confruntare incredibilă în care cei trei concurenți au dat totul pe traseu, cu gândul la trofeu. Emoția concurenților a fost și mai mare, având în vedere că în tribune au venit să îi susțină toți foștii concurenți ai competiției, fiecare având preferatul lui! Delea a reușit să câștige, pentru a treia oară la rând, colanul de imunitate și a devenit astfel primul finalist.

„Domnul Dan, cea mai frumoasă victorie, cel mai frumos vis, decizia pe care am avut-o la începutul jocului, am crezut că joc împotriva mea. M-am mințit pe mine, am crezut că e ok, dar o să îmi fac un mare tatuaj cu un bumerang, sub semnul Survivor. Nu pot să cred că am câștigat un meci cu o ustensilă care îmi este străină. (…) A ieșit, a luat pentru a treia oară colanul, la rând. Le-am luat pe toate trei! Sunt în finală! Finala Survivor sunt eu”, a declarat Alex Delea, după ce a câștigat imunitatea.