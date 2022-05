TJ Miles, primele declarații după ce s-a întors de la Survivor România: „A fost un moment greu”

Experiența Survivor România s-a încheiat pentru TJ Miles. Acesta a fost eliminat în ediția de pe 18 mai, după un parcurs impresionant pe traseul din Republica Dominicană. Vedeta s-a duelat cu Alexandru Nedelcu în cursa pentru eliminare, iar finalul nu a fost unul de succes pentru TJ. Odată întors acasă, vloggerul a oferit detalii despre experiența Survivor.

Invitat în emisiunea „La Măruță”, TJ Miles a a vorbit despre provocările pe care le-a întâlnit pe traseu, dar și cum s-a înțeles cu colegii din echipa „Faimoșilor”. Vedeta a povestit despre cele mai dificile momente cu care s-a confruntat, învingerea fiind greu de suportat. Cu toate acestea, TJ a plecat din Dominicană cu o lecție de viață și și-a expus părerea referitoare la viitorul câștigător Survivor 2022.

„M-a schimbat experiența, m-a făcut mai bun, m-a făcut să apreciez ce am mai mult și să îmi iubesc familia cel mai mult. Cel mai greu moment pentru mine a fost probabil când am plecat. Când domnu Dan anunță că aventura se termină pentru tine, ăla a fost un moment greu! N-o să zic foamea și dormitul în ploaie, că aia este greu pentru fiecare, dar când știi că nu mai ai șanse să mergi mai departe la Survivor, e cel mai greu moment. (…) Marian Drăgulescu va câștiga poate, poate Alex Delea, poate și o fată, poate Elena, cum ar fi?”, a spus TJ Miles.