Ștefania Ștefan, primele declarații după ce a fost eliminată de la Survivor România

Aseară, opt concurenți s-au aflat la linia de start a unei etape mult dorite: Confruntările Individuale. A fost momentul în care au lăsat deoparte orice prietenie creată pe parcursul celor patru luni și au luptat pentru ei înșiși.

La prima confruntare, concurenții competiției Survivor România au arătat că se adaptează noilor reguli și că încă le este greu să nu se mai susțină reciproc și să se concentreze strict pe timpul obținut de ei și punctele aduse. După o luptă dificilă, Marian Drăgulescu a reușit să fie învingător! Astfel, acesta și-a asigurat liniștea pentru primul Consiliu de Eliminare din această etapă, dar și șansa de a câștiga o recompensă formată din karting și o masă copioasă. Pentru această recompensă, el le-a ales pe Elena Chiriac și Ștefania Ștefan ca partenere.

Seara s-a încheiat cu emoții incredibile și cu o eliminare care i-a șocat pe toți: Ștefania Ștefan a părăsit Survivor România, după ce a fost nominalizată alături de Elena Chiriac și Ionuț Popa. Concurenta care se afla în joc din prima zi a plecat cu lacrimi în ochi și a oferit o declarație extrem de sinceră:

„Poate atât a fost învățătura mea pentru mine în această competiție. M-au schimbat multe lucruri… în bine: lipsa hranei, greul pe care l-am dus aici. Am tras tare în fiecare zi aici, am dat tot ce am putut. Sunt mândră de parcursul meu aici și că am reușit să ajut echipa. Îmi pare nespus de rău că nu pot să văd mai departe cum va fi.”