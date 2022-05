Decizia importantă luată de CRBL după ce a fost eliminat de la Survivor România: „Ne e greu să facem pasul ăsta”

Așa cum fanii emisiunii Survivor știu deja, CRBL a fost eliminat din competiție în urmă cu câteva săptămâni, din motive medicale.

Artistul a revenit acasă, ocazie cu care a transmis un mesaj fanilor care îl urmăresc pe rețelele de socializare, dezvăluind și faptul că a petrecut Sărbătorile de Paște alături de familia lui, în Pitești.

„Salutare oameni buni, oameni dragi, posesori de cerebel!

Mi-a fost dor de voi!

Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru susținere și încredere

Sunt un exemplu de „așa DA” dar cu siguranță și un exemplu de „așa NU”! Știu că am greșit de multe ori și îmi cer iertare, dar asta sunt eu, prea sincer câteodată, prea corect, empatic cu cel slab și incisiv cu oamenii falși, luptător până la capăt.

Știu să pierd dar știu să și câștig, pot să plâng fără rușine dacă așa simt, nu mă dau la o parte când vine vorba de greu, pentru că „cine poate, duce și mai mult”.

Survivor a fost testul suprem al vieții mele, cel mai dur spectacol la care am luat parte, cea mai frumoasă experiență de viață, locul unde mi s-a confirmat pentru ultima oară că viața trebuie trăită mult mai simplu. Am respect pentru toți Faimoșii și Războinicii, indiferent de ce s-a întâmplat și s-a spus, oameni curajoși, duși la extrem pe plan psihic și fizic, oameni care m-au ajutat să supraviețuiesc și care m-au forțat să nu mint!

Mi-am dorit foarte tare finala, pentru a mă bucura de TOT ce poate oferi @survivorromania.oficial ,toate traseele, recompensele, jocurile de comunicare, surprizele plăcute sau neplăcute, dar nu am crezut că experiența se va termina așa brusc pe motive medicale!

Se spune că „de ce ți-e frică nu scapi”!

Sunt acasă, sunt mai bine, dar o parte din mine a rămas pe insulă, alături de tribul Faimoșilor!”, a transmis CRBL.