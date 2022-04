Câți bani ar fi câștigat CRBL pentru participarea la Survivor România. Suma este considerabilă

Săptămâna aceasta a venit cu o mare surpriză pentru fanii emisiunii de la PRO TV: CRBL a fost eliminat de la Survivor România din motive medicale.

CRBL a fost vizibil emoționat și întristat la auzul veștii, recunoscând că nu se aștepta la un asemenea deznodământ al participării sale la Survivor România.

„Am început lupta acum mult timp alături de Faimoși și am crezut că astăzi vin să duc lupta Vulturilor alături de ei și că urmează să îmi revin. Într-adevăr, corpul meu nu a fost astăzi pe traseu, nu știu ce se întâmplă efectiv, degeaba i-am dat comenzi, nu am fost ascultat. Nu mă simt cel mai bine din lume, dar nici nu sunt pregătit să plec acasă pentru că am stat mult, am tras mult și am dorit mult să mă joc”, a declarat CRBL la auzul veștii.