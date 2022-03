Oase continuă dezvăluirile la trei ani de când s-a certat cu CRBL: „Fii bărbat!”

Oase și CRBL i-au surprins pe fani, acum câțiva ani, când au decis să pună punct prieteniei lor care dura mai bine de un deceniu. Asta s-a întâmplat la scurt timp după ce au câștigat finala Asiei Express în sezonul doi.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Ionuț Dongo, deși a explicat că tot ce s-a întâmplat între el și CRBL trebuie să rămână personal, nu a ezitat să-și exprime în continuare dezamăgirea, la trei ani după ce au rupt prietenia.

„Pot să spun că este o dezamăgire. Dacă el vrea să ne punem să vorbim, eu sunt pentru. Îmi pare rău că ne-am certat, dar eu am încetat să mai vorbesc cu el, indiferent de ce. Ideea este că da, îi știam familia, copilul. Eu am suferit. La cât de încăpățânat e, eu cred că și-a blocat creierul să nu mă mai vadă vreodată vizual”, a fost răspunsul lui Oase.

Cei doi s-au cunoscut la școala de dansuri a lui CRBL, unde i-a devenit cursant și treptat prieten. Au participat împreună și au câștigat premiul de 30.000 de euro al concursului Asia Express în sezonul doi. Fostul membru al trupei Simplu l-a acuzat pe Oase de trădare, imediat după terminarea show-ului. La scurt timp, CRBL lansa o piesă pe canalul lui de YouTube (Cine mi-s), făcând referire strict la prietenia cu Oase. În filmuleț, artistul dă foc pozelor și altor lucruri care îi amintesc de fostul lui coleg, în timp ce pe-o piatră funerară stă scrisă perioada în care au fost amici (2004-2019).

„Eu nu i-am mai răspuns lui în prima fază pentru ce s-a întâmplat. La videoclipul ăla pe care l-a făcut cu diss-ul, eu am fost foarte dezamăgit. Poate chiar l-a durut și așa s-a exprimat el. Băi, dar nu face asta după atâta timp, vino și vorbește cu mine dacă vrei. Eu nu am mai vorbit deloc cu el de atunci. M-a dezamăgit intrarea asta de videoclip. Din punctul meu de vedere, el s-a făcut de râs, el a greșit. Drept urmare, și el s-a simțit prost, a dat un interviu în care el stătea pe canapea și pe care l-a șters două zile mai târziu. Lumea a reacționat la chestia asta. Consider că nu ar fi trebuit să facă niciuna dintre ele. Be a man! (Fii bărbat). Opinia publică, când e o treabă personală pentru mine, nu mă interesează. Eu dorm foarte liniștit noaptea, atât pot să zic. Eu știu ce am făcut și ce nu am făcut”, a transmis Oase la podcast.

Motivul pentru care CRBL și Oase au renunțat la prietenia lor

Actualul concurent de la Survivor România a povestit, la acea vreme, motivul pentru care s-a înfuriat pe Oase și pentru care s-a simțit trădat de el. După ce au câștigat finala Asia Express – sezonul doi, atât CRBL, cât și Oase și-au dorit în continuare proiecte în televiziune, doar că unul voia în echipă, iar celălalt pe cont propriu. Oase a acceptat propunerea de a fi coprezentator la Asia Express în sezoanele următoare, fără CRBL.

„I-am spus: nu poți să te duci la Asia Express fără mine, pentru că strici această echipă. Oamenii ne-au iubit și ne iubesc ca echipă. De ce să te duci tu fără mine și să strici tot ce am construit amândoi. Pentru niște bani? Eu pusesem condiție la Kanal D, că merg la show-ul lor doar dacă îi găsesc și lui Oase un loc acolo”, a replicat CRBL, scrie Viva.ro.

„Ce credeți, plec cu Alessia (fiica lui) la Londra, era ziua ei, i-am zis că mergem la concertul Arianei Grande. Sună telefonul, Kanal D mă anunță că a găsit un loc mic pentru Oase, îl sun, iar el îmi spune ‘băi, am semnat cu Asia Express. Eu am înnebunit în secunda 1, pentru că mi-a promis, pentru că mi-a jurat, pentru că am bătut palma că el nu se duce fără mine la Asia Express’. În momentul ăla a apărut trădarea, iar eu din momentul ăla nu am mai vorbit cu el deloc”, a mai continuat CRBL, precizează sursa citată.

