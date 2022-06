Ce își dorește să facă Elena Chiriac cu banii de la Survivor România: „Educația nu este gratis”

Elena Chiriac a ajuns până în marea finală Survivor România alături de Alex Delea, după cinci luni intense și pline de provocări. Deși nu a câștigat competiția desfășurată în Republica Dominicană, fosta concurentă este recunoscătoare pentru experiența trăită.

Într-un interviu pentru Fanatik, Elena Chiriac a făcut mai multe declarații despre competiția Survivor România. Aceasta a recunoscut că pentru ea a fost cea mai grea experiență trăită în viața ei.

„A fost cea mai grea experiență pe care am trăit-o în toată viața mea și probabil că orice voi trăi în viitor nu va fi la fel de greu ca Survivor . Știu că experiența asta mă va face ca orice greutate voi întâmpina în viața asta să mi se pară ușoară. Am fost la Survivor și am supraviețuit.”

Elena Chiriac a dezvăluit și ce planuri are cu banii câștigați la Survivor România.

Elena Chiriac a plecat din România din 2018 și locuiește împreună cu mama ei în Londra. Fosta concurentă de la Survivor România a menționat că a terminat Colegiul de Actorie la Londra și că acum studiază business și management. De asemenea, mai face și actorie.

„Am părăsit România în 2018. Mama a plecat cu câteva luni înainte pentru a-mi oferi un trai mai ușor în momentul în care ajung și eu. Am plecat pentru că ne doream o viață mai bună, pentru că România nu îmi oferea ceea ce îmi doream de la viață.Îmi doream foarte mult să fac actorie și simțeam că vreau să fac asta la cel mai înalt nivel, ceea ce am și făcut. Mama mea este o femeie puternică și a dus foarte greu această mutare pentru că am fost singure când am plecat, ne-am luptat cu multe greutăți și multe prejudecăți, dar într-un final am reușit.”