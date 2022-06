Alex Delea, confesiuni despre cele mai grele momente la Survivor: „Un pachet complet de nebunie”

Alex Delea este fericitul câștigător al acestui sezon Survivor România și s-a întors acasă cu un premiu impresionant de 100.000 de euro. Tânărul a luptat cot la cot în finală alături de Elena Chiriac , iar votul publicului i-a adus victoria. Odată ajuns acasă, Alex Delea a vorbit deschis despre experiența din Republica Dominicană.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Alex Delea a povestit cum a simțit experiența Survivor și despre dificultățile cu care s-a confruntat în cinci luni. Tânărul de 25 de ani a trecut prin momente dificile și condiții de trai greu de imaginat, însă a rezistat până la final și a demonstrat că merită premiul pentru cel mai bun supraviețuitor.

Cu toate că acum deține trofeul Survivor, lupta pentru marele premiu nu a fost deloc ușoară, iar parcursul său a fost presărat cu tensiuni și momente grele. Alex Delea a trecut prin lipsa de somn, frig, vreme instabilă și foame. Ba mai mult, cele mai apăsătoare au fost gândurile.

Deși competiția s-a terminat, Alex Delea a mărturisit că îi este dor de concurs, dar și de anumite obiceiuri pe care și le-a format acolo. Acesta a trecut printr-o serie de schimbări semnificative, iar recuperarea nu este ușoară.

„De când am venit, n-am avut timp nici să mă cântăresc. Tot ce ştiu este că am slăbit 10 kg, dar cred că acum am slăbit mai mult. De când s-a terminat competiţia, dorm foarte puţin. Pot spune că îmi este dor de competiţie fiindcă acolo dormeam foarte mult şi mâncam, mâncam cocos non-stop. Mănânc foarte puţin în momentul de faţă, nu ştiu de ce se întâmplă asta. Corpul meu are un şoc foarte mare.”, a spus Alex Delea pentru sursa citată.

Câștigătorul a dezvăluit că se simte norocos deoarece nu s-a confruntat cu probleme de sănătate, așa cum a fost în cazul anumitor colegi. Alex nu a suferit accidentări și a declarat că este cât se poate de sănătos. Totuși, fostul concurent a declarat că a plecat de acasă cu teama că nu va rezista fizic.

„Spre norocul meu, nu am avut nici o accidentare şi nici o problemă de sănătate. Frica mea cea mai mare pe care o aveam când am mers la Survivor era că mă accidentez. Eu mergeam foarte mult la sală, luam vitamine, era o rutină normală pentru mine. Stopând tot dintr-o dată, de la şase mese la nici o masă pe zi, de la atât de multe vitamine şi minerale luate în fiecare zi la zero, mi-a fost frică să nu cedez din punct de vedere muscular, dar am avut norocul să trec prin toate etapele fără nici o accidentare. Am ieşit pe picioarele mele, sănătos 100%.”, a spus câștigătorul.