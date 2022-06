Daniel Pavel, primele imagini alături de noua iubită. Cine este partenera prezentatorului de la Survivor

Daniel Pavel pare că iubește din nou. Prezentatorul TV a publicat imagini pe rețelele de socializare alături de noua sa perteneră, alături de care s-a distrat de minune la SAGA Festival. După ce s-a despărțit de Marina, cu care se și logodise, prezentatorul de la Survivor România a împărtășit cu fanii fotografii cu noua iubită.

Prezentatorul TV a început o nouă relație cu Ana Maria Pop cu câteva luni în urmă, înainte să plece în Republica Dominicană pentru Survivor. Cei doi s-au distrat împreună la SAGA Festival în București, iar imaginile postate pe rețelele de socializare au atras aprecieri din partea fanilor. Admiratorii au fost încântați să-l vadă pe Daniel Pavel în această ipostază și au transmis cuplului toate gândurile bune.

View this post on Instagram

Se pare că noua iubită a lui Daniel Pavel nu este străină de lumea mondenă. Ana Maria Pop a mai avut o relație în trecut cu Horia Tecău, dar și cu fotbalistul portughez Ricardo Cadu, potrivit TVMania. Tânăra a absolvit Facultatea de Drept din Cluj, însă la scurt timp a renunțat la cariera în domeniu pentru a deveni actriță.

Ana Maria Pop a jucat în filmul „Palatul Pionierilor”, o producție care a fost prezentată la Cannes. În prezent, partenera lui Daniel Pavel s-a concentrat spre altă direcție și este chief operating officer la o companie care a intrat pe piața din România în 2016, notează Click.



„Cursul drumului meu în avocatură s-a schimbat în momentul în care am primit propunerea de a mă reloca la Bruxelles pentru un proiect european, însă pentru a putea accesa această funcție care era incompatibilă cu statutul de avocat am fost nevoită să mă suspend temporar din avocatură, pe durata proiectului. Din păcate, proiectul în cauză nu a mai primit finanțare și astfel am revenit la București, unde locuiau și părinții mei. M-am trezit în București, suspendată din avocatură și pusă în situația de a alege între reactivarea în profesie sau oferirea de consultanță juridică pentru companii”, a povestit iubita lui Daniel Pavel pentru revista Luxury.