Ce planuri are Alex Delea cu premiul de 100.000 de euro câștigat la Survivor România: „Ceva la care nu s-a gândit niciodată”

Alex Delea este fericitul câștigător al marelui premiu Survivor România 2022 .După 5 luni de competiție, 60 de ediții și provocări la tot pasul, tânărul a câștigat finala în fața Elenei Chiriac. Imediat după ce a fost desemnat învingător, acesta a făcut primele declarații.

Bătălia dintre Elena Chiriac și Alex Delea a fost una strânsă și s-au luptat cot la cot pentru a câștiga. În cele din urmă, Alex Delea a obținut marele premiu de 100.000 de euro. El a dezvăluit ce planuri are cu suma câștigată, după 20 de săptămâni petrecute în junglă, unde condițiile de supraviețuire au fost tot mai grele. Într-un interviu difuzat în emisiunea „La Măruță”, Delea a mărturisit că are de gând să își ajute mama și speră că a reușit să o facă mândră.

Alex Delea a vorbit și despre săptămânile de foc petrecute în Republica Dominicană. Deși a trăit timp de 5 luni în condiții greu de imaginat, cu hrană limitată și fără un acoperiș deasupra capului, concurentul a reușit să învingă toate aceste impedimente și a demonstrat că merită să câșite. Deși s-a luptat constant pentru un loc în finală, Delea a spus că nu și-a putut imagina vreodată că el va fi câștigătorul acestui sezon.

„Este un vis, mi-era frică să mă gândesc că o să fie numele meu. Mi-era frică.. nu știam cum să reacționez. Este prea puțin să spun că sunt bucuros. Să ai așa ceva în mână după atâtea luni de zile, să fii bucuros este puțin spus! Când am ajuns aici și am văzut ce înseamnă cu adevărat Survivor, nu am avut nici cel mai mic gând că voi fi câștigător, eram sigur de mine că voi ajunge foarte departe, dar să ajung să îl țin în mână, eu? Nu am crezut așa ceva în viața mea, ce s-a întâmplat în seara aceasta este un vis. Am visat și s-a îndeplinit”, a completat Alex Delea.