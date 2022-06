Laura Giurcanu dezvăluie motivul pentru care nu a fost prezentă la finala Survivor România 2022

După luni intense de competiție și pline de provocări, show-ul Survivor România 2022 a ajuns la final, iar câștigătorul este Alex Delea. Foștii concurenți au venit în Republica Dominicană să își susțină preferații în cadrul finalei care a fost live. Însă, Laura Giurcanu și Liviu Mihalca nu au fost prezenți.

Laura Giurcanu s-a apropiat față de Elena Chiriac, cea care a luptat în finală pentru marele premiu. Așa că, fanii au fost surprinși să observe că nu îi este alături concurentei în acest moment important. După ce s-a anunțat faptul că Alex Delea a câștigat Survivor România 2022, creatoarea de conținut i-a transmis un mesaj pe Instagram, în care îl felicită pentru reușita sa. De asemenea, în același mesaj Laura Giurcanu a vorbit și despre Elena Chiriac, menționând că i-a fost precum o soră în competiție.

„Felicitări Alex Delea pentru marele premiu, îl meriți din plin cu siguranță. Tu și Elena ați fost favoriții mei la individuale, mă bucur maxim pentru finala asta. Elena, you rock, girl!!! Știu cât de greu ți-a fost și chiar ești o inspirație.”

Cu ocazia asta, Laura Giurcanu a dezvăluit motivul pentru care nu a fost prezentă la finala Survivor România 2022.

„Elena chiar mi-a fost ca o soră acolo și mă bucur că am apucat să descopăr ce om frumos e, cel mai mult îmi plăcea la ea cât de onestă e. Am râs mult. Iar Alex Delea a fost cel care, după unificare, ne-a sărit în ajutor de fiecare dată, cu orice, ne-a făcut chiar și un cuțit cu care să curățăm cocos cadou. Ne ajuta la foc, împărțea cu noi de fiecare dată, era bun, altruist și sincer. Felicitări vouă, sunt sigură că a fost experiența vieții. Din cauza unor probleme personale, nu am putut participa la finală, fiind în București. Mulțumesc pentru întrebări și griji, sunt bine.”