Lidia Buble, declarații sincere despre dorința de a avea copii: „Mă văd o mămică foarte cool și răbdătoare”

Lidia Buble este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc, iar viața ei personală s-a aflat mereu în atenția presei și a fanilor. Artista are o familie numeroasă și petrece destul de mult timp alături de frații și surorile ei și nu de puține ori a vorbit despre dorința ei de a deveni mamă.

Într-un interviu acordat publicației Click, vedeta în vârstă de 28 de ani a făcut unele mărturisiri despre viața ei personală, recunoscând că i-ar plăcea foarte mult să aibă un copil.

Recent, în emisiunea „Na, Cancan! cu Sabin și Caz Stan”, Lidia Buble a făcut mărturisiri inedite despre relația pe care o are cu părinții, recunoscând că tatăl ei a fost mai strict.

Artista a povestit că în perioada copilăriei a făcut mereu ceea ce a vrut. Acum, Lidia Buble are parte de sprijinul tatălui ei în carieră, însă acestuia i-a fost teamă în momentul în care artista a intrat în industria muzicală din România.

„Tata știa că are și o oaie neagră în familie. Oaie neagră e mult spus, dar tati a știut de fiecare dată că, din cei 11 copii, eu am fost copilul care mereu a făcut doar ce a vrut și am fost un om foarte asumat! Frica lui, cumva, când am intrat în industria muzicii românești, a fost să nu mă pierd. Adică își dorea foarte mult să îmi păstrez principiile de acasă și să rămân ancorată cu picioarele pe pământ. În timp, a observat că am rămas aceeași Lidi pe care el o știe de la Deva, la fel de credincioasă. În momentul de față, a ajuns oarecum să mă susțină. (…) Întotdeauna am fost o familistă convinsă și știu că i-am iubit foarte mult de fiecare dată. Îmi iubesc fiecare soră, fiecare frate și părinții mai mult decât m-aș putea iubi pe mine vreodată.”