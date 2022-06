Lidia Buble vorbește deschis despre criticile primite la începutul carierei

Lidia Buble a vorbit de fiecare dată cu sinceritate despre situațiile dificile pe care le-a întâmpinat, dar și despre reușitele din plan profesional. Artista obișnuiește să împărtășească diferite momente din viața ei cu fanii de pe Instagram, acolo unde are parte de o comunitate numeroasă.

Recent, Lidia Buble a făcut mărturisiri despre începutul carierei în muzică. Cântăreața a dezvăluit faptul că la acea vreme s-a confruntat cu o serie de critici la adresa aspectului ei fizic. Lidia Buble a punctat faptul că încrederea în sine joacă un rol important și că a fost mulțumită de felul în care arată de când era mică.

„De mică am fost foarte mulțumită de felul în care am arătat și de felul în care am fost creată de Dumnezeu și cred că asta face diferența. Poți să fii frumoasă și dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă și oamenii te simt! Sunt foarte mulți oameni care îmi spun că „Ai nasul mare, te uiți nu știu cum!”, diferite comentarii. Cum spuneam, eu am aflat că am nasul mare în momentul în care am intrat în industrie”, a declarat Lidia Buble pentru cancan.ro.