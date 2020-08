Actorul Antonio Banderas a fost depistat pozitiv cu coronavirus

Antonio Banderas a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Actorul cunoscut pentru rolurile din The Mask of Zorro și Once Upon a Time in Mexico a făcut anunțul pe rețelele sale de socializare, menționând faptul că astăzi, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, își va petrece ziua de naștere în carantină în urma diagnosticului pozitiv cu Covid-19.

Antonio Banderas a dezvăluit și care este starea lui de sănătate. „Vreau să anunț public faptul că astăzi, 10 august, sunt obligat să îmi petrec cea de-a 60-a aniversare în carantină după ce am fost testat pozitiv cu boala Covid-19, cauzată de coronavirus. Aș dori să adaug că mă simt relativ bine, puțin mai obosit decât de obicei și încrezător că mă voi recupera cât de repede posibil. Sper ca recomandările din partea medicilor să îmi permită să depășesc procesul infecțios cu care mă confrunt și care afectează atâtea persoane de pe planetă.”

Actorul a povestit și cum anume își va petrece această perioadă de carantină. „Voi profita de această izolare pentru a citi, a scrie, a mă odihni și a continua să îmi fac planuri pentru a începe să dau sens celor 60 de ani împliniți recent, și la care am ajuns plin de dorință și entuziasm”, și-a încheiat mesajul actorul Antonio Banderas.

Foto: Hepta

