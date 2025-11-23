Motive pentru care împăcările și despărțirile repetate nu vă animă relația, ci sunt extrem de nocive

Probabil că filmele sau poveștile unor prietene te inspiră sau acesta este narativul care te ajută să faci față. E palpitant să te cerți, să te desparți, apoi la împăcare el să se poarte excepțional, iar sexul să fie mai pasional și mai bun ca niciodată. Sau dacă se întoarce de fiecare dată e un semn că te vrea și pe moment îți hrănește nevoia de siguranță. Însă acest ping-pong relațional este extrem de dăunător și contravine împlinirii corecte a nevoilor emoționale de iubire, stabilitate, protecție, atenție.

Vă împiedică să vă reparați relația

Scenariul este unul simplu. Apare o problemă, vă certați din cauza ei, vă despărțiți. Suferiți, vă împăcați. Vă trăiți luna de miere post împăcare și apoi o luați de la capăt cu acest ciclu. Ideea este de a rămâne în relație și a găsi o soluție, o cale de mijloc optimă pentru amândoi.

Distruge sentimentul de siguranță

Da, ai nevoie să știi că celălat nu dispare la cel mai mic semn de disconfort. Că rămâne alături de tine și luptă pentru construirea relației voastre. Atunci când el pleacă și revine de multiple ori nu mai ai cum să te simți în siguranță în cuplu și îți apasă serios butonul pe zona de instabilitate-abandon.

Induce frica

Se poate ca la un moment dat acest tipar să fie un foarte serios instrument de manipulare. Dacă nu cedez, nu tac, el mă va părăsi așa cum a făcut-o de multiple ori. Și intervine capitularea în care nu îți mai susții opiniile, nevoile, ci accepți ceea ce ți se oferă, fără să zici nimic, deși asta te macină îngrozitor pe dinăuntru.

Ciclul victimă-abuzator

Prin despărțirile la fel de dese ca schimbarea hainelor se creează o luptă pentru putere, dominanță, control în care veți fi amândoi pe rând victimă și abuzator. Nu rămâne unul într-un singur rol, căci dinamica este de sus-jos, despărțire-împăcare, furie-regret, răzbunare sau pedeapsă-iertare.

Detașarea

Doare teribil ca partenerul să tot plece și să vină înapoi după cum are chef. Și chiar dacă tu îl primești de fiecare dată, mentalul tău a creat un mod de a face față situației dureroase, și anume detașarea. Chiar dacă v-ați împăcat, deoarece s-a întâmplat același lucru de atâtea ori, parcă nici nu îți mai pasă că sunteți din nou împreună. Ești detașată emoțional și cumva nici nu mai știi de ce te împaci, aproape că din obișnuință.

Condiții îndoielnice

Îți dorești atât de mult să se întoarcă înapoi încât ceea ce accepți nu este în acord total cu ceea ce ai nevoie. Și faci niște compromisuri în vederea împăcării, doar că nu unele sănătoase și cu care te simți în regulă.

