Cele mai bune 10 filme romantice din 2021

În 2021, au apărut câteva filme romantice care ne-au atras atenția și care ar trebui să se afle și pe lista ta. De la povești de dragoste cu adolescenți pline de optimism, relații complicate și toxice sau aventuri interzise, ți-am pregătit o serie de recomandări din care te poți inspira:

1. To All the Boys: Always and Forever

În cea de-a treia parte din deja cunoscuta serie, povestea de dragoste dintre Lara Jean și Peter Kavinsky este din nou în prim-plan. De această dată, Lara Jean se întoarce dintr-o călătorie cu familia în Coreea și se gândește la planurile ei, având în vedere că se apropie sfârșitul liceului. Pe măsură ce lucrurile avansează între ei, cei doi trebuie să decidă dacă vor rămâne sau nu împreună.

2. In the Heights

In The Heights ne introduce în viața mai multor personaje care trăiesc în cartierul Washington Heights din Manhattan. În centrul poveștii se află Usnavi, proprietarul unui magazin, care economisește bani în fiecare zi în timp ce își imaginează o viață mai bună și cântă despre asta. Pelicula, care este o ecranizare după musicalul de pe Broadway cu același nume compus de Lin-Manuel Miranda, ne îndeamnă să nu renunțăm niciodată la cine suntem și să nu uităm de unde am plecat.

3. The Kissing Booth 3

The Kissing Booth 3 a împărțit publicul în două tabere – au fost voci care au considerat că filmul este un eșec și că nu ar merita atenția noastră, în timp ce altele au susținut că este o peliculă simpatică și perfectă de urmărit într-o zi când ai nevoie de relaxare. Cu Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney și Taylor Zakhar Perez în rolurile principale, filmul surprinde vara dinainte ca Elle Evans să meargă la facultate. Acest moment coincide și cu o decizie importantă de luat care are legătură cu viitorul ei.

4. Summer of ’85

Barca adolescentului Alexis se răstoarnă, însă este salvat de către David, cu care ajunge să fie într-o relație. Cei doi își petrec vara într-o stațiune de pe litoralul din Normandia. Bazat pe romanul Dance on My Grave din 1982 scris de autorul britanic Aidan Chambers, Summer of ’85 prezintă momentele sincere ale primei iubiri, alături de dezamăgirile care apar pe parcurs.

5. Sweet & Sour

Comedia romantică Sweet & Sour este o adaptare după romanul lui Kurumi Inui, Initiation Love. Filmul arată care sunt greutățile, provocările și oportunitățile prin care doi parteneri trec în timp ce au o relație la distanță.

6. Sand Dollar Cove

Elli Everson este manager de proiecte imobiliare și este trimisă de către compania la care lucrează să cerceteze o proprietate de pe malul mării pe care au ales-o ca locație pentru noua lor stațiune. Localnicul Brody vrea să se asigure că debarcaderul orașului nu va fi afectat. Ellie și Brody stau tot mai mult timp împreună, iar ea se gândește la o modalitate de a face tranzacția să funcționeze, dar și relația dintre ei să meargă bine.

7. Good on Paper

După ce ani la rând a pus cariera pe primul loc și nu a acordat atenție vieții amoroase, o actriță de stand-up întâlnește în sfârșit bărbatul ideal care e inteligent, de succes și… probabil prea frumos ca să fie totul adevărat. Pe măsură ce se cunosc mai bine, încep să se întrebe dacă sunt potriviți unul pentru celălalt.

8. We Broke Up

Înainte să aibă loc nunta surorii ei mai mici, Lori și Doug se despart. Totuși, pentru a nu-i strica această zi specială din viața ei, decid să se prefacă și să spună că încă mai sunt împreună până la sfârșitul weekendului.

9. The Last Letter from Your Lover

Pelicula The Last Letter from Your Lover o surprinde pe jurnalista Ellie Haworth care descoperă mai multe scrisori de dragoste secrete din 1965, moment în care decide să rezolve misterul aventurii interzise din centrul lor. Pe măsură ce află despre povestea despre Jennifer Stirling și Anthony OHare, Ellie devine protagonista unei alte povești, care se desfășoară prin intermediul unui arhivist care îi oferă sprijinul pentru a urmări mai multe scrisori.

10. Malcolm & Marie

Acest film se concentrează pe un regizor de la Hollywood, pe nume Malcolm, jucat de John David Washington, și partenera sa, Marie, interpretată de Zendaya, cea care este și producătoarea peliculei. Malcolm & Marie îi urmărește pe cei doi, pe parcursul unei seri, după ce se întorc de la premiera filmului lui Malcolm. Povestea e cu atât mai interesantă cu cât dezvăluie dinamica destul de complicată a relației lor.

