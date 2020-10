Cel mai bine plătite actrițe de la Hollywood în 2020

Ce au în comun Sofia Vergara, Angelina Jolie și Gal Gadot? Ei bine, alături de șapte alte actrițe cunoscute, se află în clasamentul celor mai plătite actrițe de la Hollywood în 2020.

Publicația Forbes a analizat sumele pe care aceste vedete le-au obținut în perioada iunie 2019-iunie 2020 și a alcătuit clasamentul pe care îl poți descoperi mai jos. Ar fi de precizat faptul că, spre deosebire de clasamentul de anul trecut, într-adevăr sumele acumulate de aceste vedete sunt mai mici, acesta fiind de altfel efectul pandemiei de coronavirus care a dus la oprirea temporară a unor producții cinematografice și de televiziune.

Iată care sunt cele 10 vedete feminine care demonstrează că succesul de pe ecrane se traduce în sume considerabile în conturile lor.

1. Sofia Vergara

Sofia Vergara, starul din serialul Modern Family, se află pe primul loc în acest clasament, ea obținând în ultimele 12 luni peste 43 de milioane de dolari. O mare parte din această sumă vine ca urmare a faptului că actrița face acum parte din juriul emisiunii America’s Got Talent. Potrivit Forbes, colaborările cu diverse firme și colecția ei de jeans i-au consolidat primul loc în acest prestigios top.

2. Angelina Jolie

Angelina Jolie a reușit să strângă suma de 35,5 milioane de dolari datorită succesului de care s-au bucurat peliculele Maleficent: Mistress of Evil și Come Away. Însă, cea mai mare parte a sumei se datorează rolului principal pe care îl va interpreta în The Eternals, producția Marvel care are un impresionant buget de 200 de milioane de dolari.

3. Gal Gadot

Parteneriatul lui Gal Gadot cu Netflix se dovedește a fi unul foarte profitabil dacă luăm în considerare faptul că pentru rolul din filmul Red Notice actrița a primit un cec de 20 de milioane de dolari. În plus, veniturile actriței au fost completate din diverse parteneriate, astfel încât Gal Gadot se situează pe locul 3 în acest clasament cu 31,5 milioane de dolari.

4. Melissa McCarthy

Melissa McCarthy este gazda emisiunii Little Big Shots difuzată de NBC, dar mare parte din suma acumulată în ultimele 12 luni se datorează rolurilor din filmele Thunderforce și Superintelligence, regizate chiar de soțul ei, Ben Falcone. 25 de milioane de dolari a adunat apreciata actriță în această perioadă.

5. Meryl Streep

Rolurile din The Prom, produs de Ryan Murphy, și Little Women au avut o contribuție majoră la suma de 24 de milioane de dolari obținută de Meryl Streep în ultimele luni. Nu este de neglijat nici suma de 5 milioane de dolari pe care a primit-o pentru rolul din comedia Let Them All Talk, difuzată de HBO Max.

6. Emily Blunt

Emily Blunt interpretează rolul principal feminin din pelicula Jungle Cruise produsă de Disney așa că, mai mult ca sigur, o vom regăsi în acest top și anul următor. În perioada iunie 2019-iunie 2020 actrița a obținut 22,5 milioane de dolari, ceea ce o clasează pe al șaselea loc în acest clasament.

7. Nicole Kidman

La fel ca în cazul lui Meryl Streep, rolul din The Prom, produs de Ryan Murphy, contribuie substanțial la suma strânsă de Nicole Kidman în ultimele 12 luni, mai exact 22 milioane de dolari. În plus, pentru fiecare episod al serialului The Undoing, difuzat de HBO, Kidman primește 1 milion de dolari.

8. Ellen Pompeo

Ellen Pompeo, starul din serialul Grey’s Anatomy, primește aproximativ 550.000 de dolari pentru fiecare episod. În plus, ea primește aproximativ 6 milioane de dolari anual din drepturile sindicale, astfel că averea ei s-a îmbogățit în ultimele 12 luni cu 19 milioane de dolari.

9. Elisabeth Moss

Pentru rolul ei din serialul Handmaid’s Tale, Elisabeth Moss primește 1 milion de dolari pe episod. În plus, rolul principal din The Invisible Man i-a adus o mare parte din suma de 16 milioane de dolari pe care a câștigat-o în ultimul an.

10. Viola Davis

Pentru prima dată, Viola Davis, starul din serialul How to Get Away With Murder, ajunge în acest clasament. Datorită acestui rol, dar și cel din Ma Rainey’s Black Bottom, film ce va fi difuzat pe Netflix, actrița a câștigat 15,5 milioane de dolari în ultimele 12 luni.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro