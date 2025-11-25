Ce se întâmplă în cuplu și la nivel personal când iertarea nu a fost autentică

Iertarea a fost formulată verbal, dar nu a fost și simțită sau procesată emoțional. Iar consecințele nu vor înceta să apară.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Să spunem că iertarea este un concept la care te raportezi… normal. Nici nu ai percepția ochi pentru ochi sau dinte pentru dinte, în care să te răzbuni și să nu ierți nimic, nici nu ți se pare ok principiul că trebuie să fii o sfântă care iartă tot. Chiar crezi că fiecare este responsabil de faptele lui, că acestea sunt o alegere, dar și că suntem oameni, cu toții greșim, e important să fim onești să ne uităm la cele petrecute și să avem grijă ca în viitor să nu le repetăm. Că să ai resentimente nu te ajută în primul rând pe tine și cumva e nevoie să te protejezi atât pe tine, dar și relația când discutăm despre această dinamică. Iar din unghiuri sănătoase te întrebi la un moment dat ce s-a întâmplat de ajungi să ierți doar verbal.

De ce o faci?

Pentru că acesta este scenariul conceput, cum ar trebui să se întâmple lucrurile, cum crezi că e bine să se întâmple. Niște rigori sau standarde interne despre cum ar trebui să te comporți tu în situații dificile emoțional, despre cum să faci față. Fără să însemne că ceea ce dictează acele standarde este în acord cu ce ai nevoie cu adevărat, în acord cu ce este mai bine pentru tine. Apoi mai e și varianta lui a lăsa de la tine și a nu te enerva din toate prostiile, chiar dacă acele prostii, așa cum le numești, sunt cu adevărat importante. Nu vrei să creezi mai multe probleme, să vă certați, să existe tensiune, să fii criticată sau judecată.

Întreținerea tiparului

Să nu simți cu adevărat că ți-ai iertat partenerul dar să o spui de fiecare dată și să te și comporți ca atare, reprezintă pur și simplu perpetuarea tiparului. Nu te confrunți tu pe tine și nu îți confrunți nici partenerul, iar ceea ce faci mai departe este să aplici aceeași rețetă nesănătoasă și cu costuri serioase nu doar de moment, dar mai ales pe termen lung. Nu înveți să faci diferit, nu te confrunți cu temerile care te țin în această buclă care se repetă iar și iar.

Falsul bine

Partenerul crede că totul e ok între voi, poate și tu crezi asta, până când încep să apară nemulțumiri pe mize foarte mici care pot fi ignorate, explozii de furie fără motiv care să convingă. Ori este păstrată această aparență a cuplului ok până explodează bomba, ca o cameră întreagă plină de dinamită care bubuie iar apoi se prăbușește întreaga clădire sub ochii uimiți ai asistenței. Căci iertarea acordată doar verbal înseamnă ignorarea problemelor, nerezolvarea lor.

Detașarea emoțională

Falsa iertare e ca o față de masă drăguță aruncată pe masa plină de murdărie, murdărie care se strică și începe să miroasă urât. Ce faci când miroase urât și nu poți pleca de acolo? Pui mâna la nas, ridici bluza peste nas, poate te muți în alt unghi al mesei ca să vină aer. Și când emoțional experimentezi un disconfort procedezi similar, adică te distragi cu altceva sau te detașezi emoțional ca să faci față. Ce se întâmplă din punctul de vedere al cuplului? Devii din ce în ce mai absentă.

