Care dintre noi – un film despre cancer ca oportunitate

Care dintre noi este cel mai recent proiect conceput de Chris Simion – Mercurian, un film despre cancer ca oportunitate care spune povestea a cinci personaje diagnosticate, cu experiențe diferite de viață, care ajung să vadă situația în care se află ca pe o oportunitate.

Regizoarea, diagnosticată ea însăși în urmă cu câțiva ani cu cancer de sân, spune că numele proiectului, Care dintre noi, a venit „pentru că nu știm niciodată care dintre noi. Una din 8 femei e diagnosticată cu cancer de sân. Și cu toate acestea cancerul nu este o boală. Este un dar, dacă poți să îl vezi așa. În 2017 am fost diagnosticată, iar povestea filmului este inspirată din ceea ce am trăit în perioada tratamentului oncologic. Filmul Care dintre noi este modul meu de a le împărtăși celor care trec prin încercarea asta că există lumină în spatele bolii. Fiecare are în sine o putere nebănuită de a trece un obstacol greu. Trebuie doar să aibă răbdare, să nu se panicheze și să abodeze ușor, cu umor. Există situații mult mai dramatice decât cancerul. Detașarea, schimbarea de perspectivă, atitudinea pozitivă nu sunt sfaturi, sunt câteva exerciții care pot fi de folos. Viața e frumoasă cu tot ce vine la pachet, nu doar cu ceea ce ne convine nouă. Iar când crezi că nu mai poți, ți se pare. Poți mult mai mult.”

În realizarea filmului Care dintre noi au fost implicați actorii Maia Morgenstern, Marius Manole, Ilona Brezoianu, Crina Semciuc, dar și Delia Grigoroiu – pacientă, Georgiana Popescu – asistentă, Eva Spiru – medic rezident și copilul Alexandra Mercurian.

„Când lucrezi cu Chris simți încredere, simți că e nevoie de tine, simți că ai un sens. Nu e pur și simplu un alt proiect, desi toți avem nevoie de proiecte, de spectacole, de filmări, de personaje, de continuitatea activității noastre. Înainte de orice alte considerente mi-a dat un rost pentru care să exist, pentru care să lucrez, pentru care să-mi pun întrebări. Acest film e ca un suport, e o susținere și sper că va alina o parte din angoasele, din neliniștile, din spaimele, din tenebrele ce sporesc gravitatea si impactul pe care-l are boala asupra omului.”, a declarat Maia Morgenstern despre filmul Care dintre noi.

Chris Simion – Mercurian mai spune despre Care dintre noi că este un „film-dar”, realizat în primul rând pentru pacienți și pentru însoțitorii lor, și apoi pentru marele public. Filmul poate fi vizionat numai online, accesul este liber, iar calendarul programărilor va fi anunțat pe pagina de Facebook a regizoarei Chris Simion – Mercurian și pe paginile partenerilor. Marți, 17 noiembrie, de la ora 20, se difuzează pe Facebook pe pagina Pacientul 2.0, iar vineri, 27 noiembrie, de lF ora 20, pe Facebook pe paginile Clinica Zetta si Asociația R.O.Z.(Răbdare.Optimism.Zâmbet).

Care dintre noi îi are în distribuție pe Maia Morgenstern (în rolul Andrea), Marius Manole (medicul), Ilona Brezoianu (Ina), Crina Semciuc (Maica), Delia Grigoroiu (Delia), Georgeta Popescu (asistentă), Eva Spiru (medic rezident), Alexandra Mercurian (copilul). La proiect au mai lucrat Ștefan Munteanu (sunet), Dedi Grigoroiu (foto și afiș), Georgeta Barbu (machiaj), Dan Severin (asistent regie), Total Image Solution (montaj și sound design), Tiberiu Mercurian (director de producție), Maria Miu (scenografie), Maria Constantin (asistent scenografie), Cristi Enache (director de imagine), Chris Simion – Mercurian (text și regie). Proiectul Care dintre noi este produs de Grivița 53, Fundația Renașterea și Pacientul 2.0. Co-producători: Întreprinderea de cultură; Asociația R.O.Z., cu sprijinul Bristol-Myers Squibb și Novartis.

Foto: prin amabilitatea regizoarei

