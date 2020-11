10 dintre cele mai inspiraționale filme din 2020

Anul 2020 ne-a demoralizat din mai multe punct de vedere, însă filmele pot veni în ajutorul nostru și ne pot reda speranța, chiar și puțin.

Din acest punct de vedere, suntem norocoși pentru că în 2020 au fost lansate o serie de pelicule inspiraționale, care prezintă povești surprinzătoare, de la adolescenți care vor să distrugă stereotipurile vremii și să își facă vocea auzită, până la documentare despre fenomenele reale care ne înconjoară, precum puterea rețelelor de socializare sau abuzurile sexuale.

1. On the Rocks

On the Rocks este cea mai recentă comedie regizată de Sofia Coppola și surprinde povestea unei tinere mame care încearcă să își consolideze relația cu tatăl ei, după mulți ani în care nu au vorbit. Cei doi pornesc într-o aventură în New York care le va schimba semnificativ viața.

2. Unpregnant

Veronica este o adolescentă din Missouri, în vârstă de 17 ani, care află că a rămas însărcinată. Ea se gândește la faptul că acest lucru ar putea să o împiedică să se înscrie la colegiul pe care și-l dorește. Tânăra se gândește să facă avort și apelează la o veche prietenă pentru ajutor. Filmul Unpregnant pune accentul pe faptul că avortul reprezintă o alegere personală și că femeia este singura răspunzătoare de corpul ei.

3. Athlete A

Documentarul Athlete A spune povestea celui mai răsunător scandal sportiv din istoria SUA. Acesta aprofundează povestea medicului echipei de gimnastică a SUA, Larry Nassar, care a agresat cel puțin 250 de fete. Echipa de jurnaliști de la ziarul The Indianapolis Star, care a publicat pentru prima dată un articol în 2016 despre abuzul instituțional din cadrul gimnasticii SUA, explorează îndeaproape poveștile victimelor. Nu este cel mai comod și ușor film pe care să îl urmărești, dar este absolut necesar.

4. Selah and the Spades

Selah and the Spades nu este tocmai filmul cu adolescenți la care te așteptai, fiind lipsit de clișeele asociate acestora. Pelicula o are în prim-plan pe Selah Summers, care a pus stăpânire pe internatul din Pennsylvania împreună cu adepții ei și care se află la graniță dintre a fi de temut și apreciată de ceilalți.

5. The Social Dilemma

The Social Dilemma a creat o adevărată isterie în septembrie 2020 atunci când s-a lansat, mulți considerând că informațiile expuse sunt oarecum redundante. Documentarul explorează impactul periculos pe care rețelele de socializare îl pot avea asupra indivizilor, interogând experți în tehnologie care trag un semnal de alarmă asupra propriilor platforme. Îți va deschide ochii și te va face să te gândești la aceste rețele dintr-o altă perspectivă.

6. Bad Education

Adaptat după un articol din New York Magazine scris de Robert Kolker, Bad Education spune povestea unui îngrăgit inspector al districtului școlar Roslyn din New York care alături de personalul său, prietenii și rudele, devin primii suspecți în desfășurarea celui mai mare scandal de delapidare a școlilor publice din istoria americană.

7. The Old Guard

The Old Guard este un film de acțiune cu Charlize Theron în rolul principal. Ea este Andy, lidera unui vechi grupări de mercenari nemuritori care trebuie să își păstreze secretul. Războiul va începe abia atunci când sunt amenințați de un nemuritor cu intenții deloc pașnice.

8. Crip Camp: A Disability Revolution

Barack și Michelle Obama sunt producătorii executivi ai peliculei Crip Camp. Surprinde povestea cu adevărat impresionantă a unei tabere de vară din Woodstock cu adolescenți care suferă de dizabilități. Ei decid să pornească o revoluție pentru câștigarea drepturilor civile, transformându-și viața și redându-și din nou speranța.

9. Miss Americana

Miss Americana este un documentar despre viața artistei Taylor Swift. Acesta dezvăluie detalii neștiute despre superstarul pop, de la drumul la cariera de care se bucură astăzi, până la rețeta succesului. Pentru fanii artistei și nu numai, documentarul poate fi o sursă de inspirație.

10. The Platform

O închisoare verticală, în care deținuții sunt ajutați de o platformă care coboară treptat la fiecare etaj al turnului, pare a fi un sistem prin care fiecare deținut își ia propria porție corectă de mâncare. Însă, nu este chiar așa pentru că deținuții de la nivelul superior pot lua mai multă mâncare, iar cei de la nivelul inferior au mult mai puțină.

