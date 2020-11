Cele mai bune filme de pe Netflix, pe care le poți vedea oricând ai ocazia

Netflix ne-a obișnuit pe parcursul anilor cu o mulțime de pelicule de succes și care ne-au rămas și astăzi în minte.

În ciuda faptului că anul acesta lansările multor filme au fost amânate, am adunat pentru tine unele dintre cele mai bune filme Netflix din ultimii ani, de la comedii romantice, drame, la acțiuni captivante:

1. Dolemite Is My Name (2019)

Eddie Murphy îl interpretează pe Rudy Ray Moore, o legendă a comediei și a muzicii rap în filmul Dolemite Is My Name. Pelicula surprinde povestea reală a acestuia, care, după ce are parte de o serie de eșecuri în viața profesională, decide să se reinventeze și intră în pielea lui Dolemite, un personaj care în cele din urmă îi va aduce succesul. Filmul surprinde o poveste de viață impresionantă, care te îndeamnă să îți depășești condiția.

2. Amanda Knox (2016)

Amanda Knox este o tânără în vârstă de 20 de ani, care trăia o viață de vis în Italia, până când a fost condamnată pentru moartea cumplită a colegei sale de cameră în 2007. A stat patru ani în închisoare, însă adevărul a rămas o enigmă. Este un documentar profund, în care Amanda își spune propria versiune a situației în care a fost implicată.

3. To All the Boys I’ve Loved Before (2018)

To All the Boys I’ve Loved Before este unul dintre cele mai populare filme Netflix. Pelicula o surprinde pe Lara Jean, o adolescentă visătoare, ale cărei scrisori de dragoste către cei cinci băieți pe care îi place ajung să fie făcute publice. Lara decide să aibă o relație cu Peter, pentru a face gelos un alt băiat, însă, pe parcurs, ea se îndrăgostește de Peter, ceea ce va duce la și mai multe situații neprevăzute.

4. The King (2019)

În filmul The King, Timothée Chalamet îl interpretează pe Hal, un prinț moștenitor al tronului englez. După ce tatăl său moare, acesta este încoronat Regele Henric al V-lea. Hal este pus în fața unei poziții noi, necunoscute, și trebuie să renunțe la viața cu care el era obișnuit.

5. Mudbound (2017)

Mudbound este un film cu adevărat impresionant, care surprinde povestea a doi soldați care se întorc acasă la familiile lor din Mississippi după cel de-al Doilea Război Mondial. Amândoi aduc cu ei cicatricile vizibile ale perioadei petrecute departe de casă. Cei doi încep să lucreze la o fermă, unde se confruntă cu rasism și adaptarea la viața de după război.

6. The Forty-Year-Old Version (2020)

Comedia dramatică The 40-year-Old Version o prezintă pe actrița Radha Blank, care decide să renunțe la scenă și să se reinventeze, tot ea fiind cea care a regizat și filmul. Intră în industria muzicii rap și descoperă o nouă sursă de inspirație, însă problemele din trecut îi acaparează noua viață.

7. Extraction (2020)

Extraction a fost considerat drept cel mai urmărit film de pe Netflix. Actorul Chris Hemsworth îl interpretează pe Tyler Rake, un mercenar implicat într-o misiune de viață și de moarte pentru că trebuie să salveze fiul răpit al unui baron al drogurilor.

8. Private Life (2018)

Private Life este un film emoționant despre un cuplu aflat în pragul disperării din cauza dorinței neîmplinite de a avea un copil. Rachel este supusă la mai multe tratamente, însă fără succes și în același timp încearcă să își mențină și căsnicia cu soțul ei. În viața lor apare Sadie, care va reuși să le aducă speranța.

9. Mank (2020)

Mank va fi cu totul diferit față de peliculele cu care ne-a obișnuit până acum regizorul David Fincher, așa cum sunt Mindhunter, Zodiac și The Girl with Dragon Tattoo. Filmul aduce în prim-plin povestea adevărată a scenaristului Herman J. Mankiewicz, care s-a luptat cu regizorul Orson Welles pentru a obține credit pe scenariul filmului Citizen Kane, din 1941.

10. Marriage Story (2019)

Scarlett Johansson și Adam Driver sunt protagoniștii filmului Marriage Story. Cei doi decid să divorțeze și pelicula surprinde toate etapele acestui eveniment, de la emoțiile intense, gustul amar pe care îl poate lăsa o despărțire, până la ură. Povestea lor e cu atât mai emoționantă, cu cât transmite ideea că, într-o asemenea situație, fiecare partener are partea sa de vină.

11. I’m Thinking of Ending Things (2020)

Filmul I’m Thinking of Ending Things are ca sursă de inspirație romanul lui Iain Reid. Jake decide să meargă cu noua iubită la ferma părinților lui. Petrecând câteva zile alături de ei, tânăra începe să își pună întrebări și să aibă îndoieli cu privire la tot ceea ce știa până în prezent despre iubitul ei, inclusiv despre ea și cei din jur.

12. Roma (2018)

Filmul Roma regizat de către Alfonso Cuarón este considerat unul excepțional și asta pentru că inspirația din spatele lui ar fi chiar femeile din viața lui Alfonso. Acțiunea se petrece în Mexic în anii ’70 și o are în prim-plan pe Cleo, care se preocupă de treburile casei și familia ei.

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro