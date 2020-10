Meghan Markle este acuzată că a copiat un discurs din documentarul Netflix „The Social Dilemma“

Meghan Markle a vorbit despre social media în cadrul summit-ului virtual Most Powerful Women Next Gen, unde a creat o serie de controverse după ce a făcut o comparație între utilizatorii rețelelor sociale și consumatorii de droguri. Problema este că discursul ei se aseamănă extrem de tare cu ideile prezentate în recentul documentar Netflix The Social Dilemma.

După discurs, mulți utilizatori de pe Twitter au acuzat-o chiar pe Meghan Markle de plagiat. Unii dintre ei au postat chiar capturi de ecran ale unor secvențe din documentar cu declarațiile staticianului Edward Tufte și da, seamănă destul de mult cu discursul ducesei de Sussex.

Edward Tufte spune că „sunt doar două industrii care își numește clienții ‘utilizatori’: cea care vinde droguri ilegale și cea de software”. Ce spune Meghan Markle? „Sunt puține situații în care numești o persoană care interacționează cu un produs ‘utilizator’. Oamenii care sunt dependenți de droguri sunt numiți utilizatori, la fel și cei care folosesc social media.”

Documentarul The Social Dilemma vorbește și despre modul în care algoritmii social media sunt creați special pentru a încuraja ‘dependența’, lucru la care a făcut referire și Meghan Markle. Chiar și fanii ducesei au comentat cu privire la similaritățile dintre cele două discursuri, unii spunând chiar că aceasta citează ideile din film. Doar că Meghan Markle nu spune niciun moment asta.

Meghan Markle a renunțat la conturile ei de social media în 2018, după căsătoria cu Prințul Harry, dar acum spune că nu mai este pe social media „de foarte multă vreme” și că nu s-a ocupat de contul oficial de Instagram Sussex Royal atunci când cei doi făceau parte încă din familia regală britanică. „A fost o alegere personală să nu mai am niciun fel de cont de social media, așa că nu știu ce se întâmplă acolo și în multe feluri, asta m-a ajutat”, a mai declarat Meghan Markle.

Foto; Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro