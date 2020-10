Top 10 cele mai bune comedii din 2020, care îți vor schimba starea de spirit

Dacă te-ai săturat de drame, filme de acțiune sau psihologice (care au și ele farmecul lor, desigur), iată că este momentul potrivit să faci un maraton al celor mai bune comedii de anul acesta.

Din fericire, în 2020 au apărut suficiente comedii pentru a ne face să ne luăm gândul de la problemele cotidiene și să ne relaxăm. Citește în continuare și află topul celor mai bune comedii din 2020:

1. The High Note

Maggie Sherwoode, interpretată de actrița Dakota Johnson, este asistenta personală a unei cântărețe pop, Grace Davis, jucată de Tracee Ellis Ross. Maggie își dorește cu ardoare să devină producătoare muzicală și să fie observată și apreciată de Grace. Ceea ce o împiedică să facă asta sunt viziunile celor două, care par total diferite. Însă, în cele din urmă ele ajung să se înțeleagă mai bine ca niciodată.

2. Uncorked

Filmul Uncorked spune povestea lui Elijah, un bărbat care trebuie să facă o alegere importantă în ceea ce privește viitorul său – să își urmeze visul și să devină un maestru somelier sau să urmeze dorința tatălui său, de a prelua restaurantul familiei.

3. The King of Staten Island

Pete Davidson este protagonistul filmului The King of Staten Island, unde interpretează rolul unui tânăr de 24 de ani, al cărui tată, care a fost pompier, a murit când el avea șapte ani. Visul său este de a deveni artist tatuator, însă pare departe de a fi atins, având în vedere că el încă mai locuiește cu mama sa în Staten Island. Atunci când mama lui începe să aibă o relație cu un bărbat care este tot pompier, planurile sale de viitor se schimbă radical.

4. I Used to Go Here

Lansarea unui roman ar fi trebuit să fie pentru Kate, o scriitoare în vârstă de 35 de ani, un moment important. Însă turneul ei a fost anulat, logodnicul a părăsit-o, iar toți prietenii din jurul ei au o familie. Ea este invitată să vorbească despre carte de către fostul ei profesor. Cu această ocazie, ajunge să facă parte dintr-un grup de adolescenți, care îi vor deveni prieteni.

5. Love Wedding Repeat

În această comedie romantică, Jack încearcă să se asigure că ziua în care sora lui mai mică se căsătorește va fi perfectă. Însă, planul lui nu va decurge așa cum își dorește pentru că vor apărea o serie de întâmplări neașteptate care au legătură cu o fostă iubită și un musafir neinvitat. Pe lângă asta, el va încerca să o cucerească pe fata visurilor lui.

6. The Witches

The Witches este unul dintre cele mai așteptate filme ale anului 2020. Pelicula are la bază cartea din 1983 The Witches, scrisă de Ronald Dahl. Această comedie fantastică spune povestea plină de umor a unui băiețel orfan, care, la sfârșitul anului 1967, merge să locuiască alături de bunica lui în Dermopolis, Alabama. Însă, el se întâlnește cu niște vrăjitoare, care au un plan malefic, și anume să transfome toți copiii în șoricei.

7. Palm Springs

Palm Springs este o comedie romantică potrivită pentru zilele în care vrei să te relaxezi. Aceasta surprinde o poveste de dragoste cel puțin ciudată. Nyles și Sarah se întâlnesc în mod întâmplător la o nuntă în Palm Springs. Lucrurile se complică atunci când ei sunt forțați să stea împreună pentru că au rămas blocați într-o buclă de timp.

8. The Gentlemen

În comedia The Gentlemen, Matthew McConaughey interpretează rolul lui Mickey Pearson, un american care își construiește un adevărat imperiu în urma traficului de marijuana. Decizia lui declanșează și o serie de comploturi, dar și înșelăciuni.

9. Emma

Dacă nu ai văzut până acum Emma, acum este momentul să o faci. Comedia este adaptată după romanul cu același nume scris de Jane Austen. Frumoasă, deșteaptă, dar și bogată, Emma Woodhouse este o tânără care trebuie să parcurgă un drum lung până când să își găsească dragostea.

10. Happiest Season

Kristen Stewart o interpretează pe Abby, o femeie care vrea să o ceară în căsătorie pe iubita ei, Harper, chiar în cadrul unei petreceri în familie. Însă, Abby are dificultăți să își ducă acest plan la bun sfârșit deoarece prietena ei nu le-a spus părinților săi de orientarea ei sexuală. O comedie care înglobează emoțiile legate de dorința de a te accepta familia așa cum ești, de a fi sincer cu tine și de a încerca să nu strici Crăciunul. Happieast Season va avea premiera pe 25 noiembrie 2020.

