10 filme care te vor face să te întorci cu gândul la copilărie și pe care merită să le revezi

Trebuie să recunoaștem că în această perioadă suntem tot mai nostalgici după anumite momente pe care le-am trăit, sentimente pe care le-am avut și chiar filme pe care le-am văzut.

Iar cum în copilăria multora dintre noi, pe lângă cărțile pe care le citeam, filmele erau un mod de a ne relaxa, dar și o ocazie de a vedea diferite reprezentări sociale, conflicte spumoase sau povești de viață inedite, acum le putem revedea pe cele care ne-au marcat.

Așadar, iată care sunt filmele care te vor face să te reîntorci în perioada copilăriei:

1. The Princess Bride (1987)

Filmul The Princess Bride este inspirat de romanul cu același nume scris de William Goldman. Acesta debutează cu un băiețel care este bolnav, iar bunicul său apelează la o modalitate inedită de a-l face să se simtă mai bine, și anume începe să îi citească povești. Chiar dacă inițial nu este entuziasmat, ulterior devine tot mai interesat de povestea de aventură a unui bărbat care vrea să o salveze pe femeia pe care o iubește, înainte ca ea să se căsătorească cu un prinț.

2. Shrek (2001)

Shrek este unul dintre filmele care a cucerit inimile multora dintre noi. Acesta surprinde povestea unui căpcăun, pe nume Shrek, și a lui Donkey, care au pornit să salveze o prințesă, și anume pe Fiona, dintr-un turn păzit de un dragon. Filmul are trei părți, ceea ce înseamnă că ai ocazia de a descoperi și mai multe aventuri de care are parte Shrek. În plus, în 2002, filmul a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film de animație.

3. Back to the Future (1985)

Dacă nu ai văzut încă Back to the Future, iată că a venit momentul să îl urmești. Marty McFly este un adolescent care călătorește în timp. Cu această ocazie, el observă anumite momente din trecutul părinților săi, cum ar fi cel în care s-au cunoscut. Însă, el trebuie să se asigure că ei se îndrăgostesc unul de celălalt pentru a găsi ulterior o modalitate de a se întoarce în viitor.

4. Freaky Friday (2003)

Dacă și tu ai avut neînțelegeri pe parcursul adolescenței cu mama ta, ei bine, filmul Freaky Friday ilustrează perfect acea perioadă. Mai exact, Tess Coleman și fiica sa, Anna, nu se înțeleg deloc. Cele două au păreri diferite în ceea ce privește hainele, muzica, dar și bărbații. Însă, după ce au parte de o experiență neobișnuită, cele două ajung să facă schimb de corpuri, implicit și de vieți, iar asta le va da ocazia de a înțelege mult mai bine felul în care trăiește fiecare.

5. Home Alone (1990)

Trebuie să recunoaștem că Home Alone este unul dintre cele mai apreciate, dar și urmărite filme chiar și în ziua de astăzi. Măcar o dată în viață ne-am imaginat și noi în ipostaza lui Kevin McCallister, care are parte de o serie de aventuri la care nu s-ar fi așteptat atunci când părinții lui îl lasă acasă în mod accidental chiar în timpul vacanței de Crăciun.

6. The Karate Kid (1984)

The Karate Kid urmărește povestea unui adolescent, și anume a lui Daniel LaRusso, și a parcursului său în ceea ce privește artele marțiale. Atunci când îl întâlnește pe Miyagi, viața lui se schimbă deoarece învață de la el tot ceea ce ar trebui să știe pentru a deveni un maestru în karate.

7. Paddington (2014)

Filmul Paddington te va emoționa cu siguranță deoarece acesta aduce în prim-plan povestea unui ursuleț. El este abandonat chiar în gara Paddington, din Londra, și astfel trebuie să își găsească o casă cât mai repede. Într-o seară, îl observă o femeie care decide să îl ia acasă alături de familia ei. Astfel, el trebuie să se obișnuiască cu noii adulți din viața lui.

8. The Parent Trap (1998)

Filmul The Parent Trap din 1998 este o adaptare după un alt film, cu același nume, din anul 1961. Varianta din 1998 o surprinde pe Lindsay Lohan interpretând două roluri, și anume a unor surori gemene care au fost separate la naștere. Cele două au trăit vieți diferite, însă decid să își readucă părinții din nou împreună.

9. Short Circuit (1986)

În Short Circuit, Number 5 este un robot care a fost construit într-un laborator. El scapă din laboratorul în care a fost creat, ajungând chiar să întâlnească în cele din urmă o fată, Stephanie Speck, care îl determină să exploreze lumea și chiar să aibă sentimente.

10. Troop Beverly Hills (1989)

Phyllis Nefler este o cercetașă cum nu prea am mai întâlnit. Ea este obișnuită să stea în hoteluri de cinci stele și să facă mereu cumpărături. Ea decide să fie mai aproape de fiica ei, așa că se oferă să fie voluntară într-o echipă de cercetașe. Cu această ocazie, ea are foarte multe de învățat și își dă seama de ceea ce este cu adevărat important.

Foto: PR

