10 dintre cele mai bune continuări ale filmelor din ultimii 10 ani

În cazul producătorilor de film, ei au misiune extrem de grea când vine vorba de a face o continuare a unui film. Ei trebuie să aibă în vedere foarte multe aspecte, de la acțiunea din filmul precedent, până la crearea unei legîtiuri între precedentul și actualul film.

Pe lângă asta, așteptările publicului contează foarte mult, mai ales dacă mesajul dn spatele filmului este unul puternic și inspirațional. Iată care este selecția noastră a celor mai bune sequel-uri de acum:

1. Blade Runner 2049

Filmul Blade Runner 2049 este unul științifico-fantastic și urmărește povestea lui Ridley Scott. El face parte dintr-o echipă care dorește să îi elimine pe cei care nu se supun ordinelor oamenilor. Însă, el află un secret care îi poate ușura munca și din această cauză se dorește eliminarea lui.

2. Skyfall

Noul film din seria Skyfall surprinde ultimele misiuni ale agentului Bond, precum și momentul în care sediul MI6 este atacat. El este abandonat de către echipă și pentru prima dată în viață, trebuie să se afle în subordinea cuiva. Judi Dench, cea care interpretează rolul lui M, directoarea MI6, are o relație destul de complicată cu Bond.

3. Mad Max: Fury Road

Filmul Mad Max: Fury Road este cel de-al patrulea film din seria deja cunoscută. Tom Hardy este cel care interpretează rolul personajului principal, mai precis Max Rockatansky. El pornește singur într-o călătorie, însă în această aventură se alătură unui grup de supraviețuitori ai deșertului.

4. Mission: Impossible – Fallout

În anul 2018, a apărut filmul Mission: Impossible – Fallout. Tom Cruise interpretează rolul agentului Ethan Hunt, a cărui echipă nu este de acord să trimită una dintre cele cele mai bune agenții pentru a salva un transport de plutoniu. Ethan și August Walker se vor confrunta cu mai multe neînțelegeri la care trebuie să facă față.

5. The Hangover 3

Filmul The Hangover surprinde aventurile a trei burlaci. Filmul începe cu moartea tatălui lui Alan. Ceilalți prieteni încearcă să îl ajute să treacă peste momentul dureros, însă ei află că Doug a fost răpit de un gangster și pornesc în căutarea lui.

6. Paddington 2

Filmul de animație Paddington spune povestea unui ursuleț care, după multe căutări, își găsește o familie. El s-a integrat extrem de bine în familia lui, iar cu ocazia aniversării mătușii sale, el vrea să cumpere o carte unicat. Chiar dacă strânge banii necesari pentru a o cumpăra, cartea este furată și el încearcă să găsească hoțul.

7. War of the Planet of the Apes

Filmul War of the Planet of the Apes ne arară aventurile lui Cesar și a maimuțelor care sunt nevoite să inițieze o luptă cu o armată de oameni. Chiar dacă maimuțele sunt înfrânte, Cesar își găsește puterea și continuă lupta.

8. Toy Story 3

Toy Story 3 este un film de animație emoționant. În acest nou film, Buzz, Woody, dar și prietenii lor se trezesc într-o situație cu adevărat neobișnuit, aflându-se într-o creșă plină de bebeluși. Aceștia abia așteaptă să se joace cu jucăriile, după ce Andy, stăpânul lor, pleacă la facultate.

9. 22 Jump Street

22 Jump Street este un film de comedie, a căror protagoniști, ofițerii Schmidt și Jenko sunt nevoiți să lucreze sub acoperire într-un colegiu. Jenko se îndrăgostește însă, iar cu această ocazie relația dintre ei începe să nu mai fie atât de strânsă.

10. John Wick: Chapter 3 – Parabellum

John Wick: Chapter 3 – Parabellum este un film al cărui protagonist este Keanu Reeves, care interpretează rolul asasinului John Wick. El are parte de o situație cu totul și cu totul neașteptată, viața lui valorează 14 milioane de dolari, iar o armată de vânători de recompense sunt pe urmele lui. Alături de el mai joacă și Halle Berry.

