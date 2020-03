Ce ar trebuie să consumi în această perioadă pentru a avea o imunitate crescută 

Odată cu răspândirea epidemiei de coronavirus, ulterior a pandemiei, întreaga noastră atenție se concentrează asupra igienei, dar și a alimentației, care este de asemenea foarte importantă.

Ceea ce ar trebui să facem ar fi să mâncăm sănătos, astfel încât să sporim imunitatea. Micronutrienții esențiali în combaterea infecției cu COVID-19 sunt reprezentați de vitaminele A, B, C, D, E, dar și minerale precum fier, seleniu sau zinc.

Așadar, iată tot ceea ce trebuie să știi despre modul în care acești micronutrienți acționează asupra sistemului tău imunitar:

1. Vitamina A

Vitamina A este una dintre resursele care stimulează imunitatea. Ea este cunoscută în urma efectelor antioxidante. Pe lângă asta, aceasta ajută anticorpii în lupta cu agenții patogeni care pot provoca infecțiile. Vitamina A se găsește în peștele gras, gălbenuș de ou, brânză, spanac, tofu, nuci, semințe, cereale integrale și leguminoase. Legumele conțin beta-caroten, pe care corpul îl poate transforma în vitamina A. În acest sens, poți consuma legume verzi, dovleac sau morcov.

2. Vitamina B

Complexul de vitamine B6, B9 și B12 ajută în ceea ce privește prevenirea infecțiilor. Vitamina B6 poate stimula producția de serotonină și melatonină și se poate găsi în frunze verzi, fructe, nuci, pește și carne. Vitamina B9, cunoscută și sub numele de acid folic, este foarte importantă deoarece împreună cu vitamina B12 ajută la producerea de celule roșii. Printre alimentele bogate în vitamina B12 se numără carnea de vită, somonul, păstrăvul, ouălele și laptele.

3. Vitaminele C și E

Atunci când corpul tău are o infecție, apare ceea ce se numește stres oxidativ. Acesta duce la producerea de radicali liberi care pot afecta pereții celulari, determinând agravarea infecției. Vitaminele C și E ajută la protejarea celulelor de acest stres oxidativ. Cele mai bune surse de vitamina C sunt reprezentate de portocale, lămâi, fructe de pădure, broccoli, roșii și ardei gras. Vitamina E se regăsește în nuci, frunze verzi și uleiuri vegetale.

4. Vitamina D

Un nivel crescut de vitamina D în organism poate ajuta la reducerea agenților patogeni care pot provoca o infecție. Deși expunerea la soare permite producerea vitaminei D, tot ar trebui să iei în considerare și includerea în stilul de viață a unor alimente care conțin această vitamină, precum ouă, pește sau lapte.

5. Fier, zinc și seleniu

Fierul, zincul și seleniul sunt unele dintre cele mai importante minerale de care organismul nostru are nevoie pentru creșterea imunității. Acestea au și proprietăți antioxidante, ajutându-ne organismul în fața radicalilor liberi. În acest sens, ar trebui să consumi semințe de floarea soarelui, fructe proaspete, legume, carne, lactate și pește.

