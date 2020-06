BREAKING: medicamentul care îi poate salva pe bolnavii grav de coronavirus. O fiolă costă doar 1 leu

Dexametazona, un medicament ieftin și accesibil la scară largă ar putea ajuta la salvarea vieților pacienților grav afectați de coronavirus. Tratamentul cu doze mici de steroizi este un progres major în lupta cu noul coronavirus, spun specialiștii britanici, conform BBC.

Dexametazona face parte din cel mai mare proces din lume care testează tratamentele existente pentru a vedea dacă acestea funcționează și pentru coronavirus. Acesta a redus riscul de deces cu o treime pentru pacienții aflați sub ventilație.

Potrivit cercetătorilor, dacă medicamentul ar fi fost folosit pentru a trata pacienții din Marea Britanie încă de la începutul pandemiei, ar fi putut fi salvate până la 5.000 de vieți. În plus, ar putea ajuta țările mai sărace, cu un număr mare de bolnavi cu coronavirus.

Aproximativ 19 din 20 de pacienți infectați cu coronavirus se recuperează fără a fi internați în spital. Dintre cei care sunt internați, cei mai mulți se recuperează, însă unii au nevoie de oxigen sau de ventilație mecanică, aceștia fiind și pacienții cu un risc ridicat, iar în cazul lor dexametazona ar putea să îi ajute. Medicamentul este deja folosit pentru a reduce inflamația provenită din mai multe afecțiuni.

În cadrul cercetării conduse de o echipă de la Universitatea Oxford, aproximativ 2.000 de pacienți aflați în spital au primit dexametaxonă și au fost comparați cu cei peste 4.000 care nu au primit medicamentul. În cazul pacienților aflați sub ventilație, dexametaxona a redus riscul de deces de la 25% la 20%.

Profesorul Peter Horby, cel care coordonează cercetarea, a declarat faptul că: „Acesta este singurul medicament în cazul căruia s-a dovedit că reduce mortalitatea și o reduce semnificativ. Este un progres major.”

Matt Hancock, secretar de stat în Ministerul Sănătății din Marea Britanie, a declarat pe contul său de Twitter faptul că „este un pas important și asta se datorează faptului că am susținut știința.”

