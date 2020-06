Studiu: Un nou efect devastator al COVID-19 asupra sănătății noastre

O lucrare publicată recent în New England Journal of Medicine, prezintă o serie de efecte noi pe care noul coronavirus le are asupra sănătății.

Toate celelalte cercetări apărute anterior au subliniat faptul că persoanele care suferă de diabet zaharat prezintă riscuri mai mari de a dezvolta o formă severă de Covid-19. Însă, acest nou studiu arată și că, noul coronavirus poate duce chiar la dezvoltarea diabetului.

„Diabetul zaharat este una dintre cele mai răspândite boli cronice, iar acum realizăm consecințele inevitabilei ciocniri dintre două pandemii. Având în vedere însă că ne confruntăm cu acest virus de o perioadă scurtă de timp, mecanismul exact prin care acesta influențează metabolismul glucidic este neclar și nu știm dacă diabetul cu care se confruntă acești pacienți este de tip 1, 2 sau este o nouă formă de diabet”, scriu cercetătorii.

„Diabetul zaharat este una dintre cele mai răspândite boli cronice și acum realizăm consecințele ciocnirii dintre cele două pandemii”, a explicat Francesco Rubino, unul dintre autorii studiului, într-un comunicat de presă, potrivit site-ului Ladders.

Pacienții care produc cantități insuficiente de insulină au șanse mai mari să dezvolte alte afecțiuni, precum boli de inimă, insuficiență renală și să se confrunte cu o formă mai severă de Covid-19. Acest lucru explică scenariile exacerbate în cazul pacienților diabetici infectați. Cu toate acestea, asta nu explică numărul ridicat de cazuri de diabet care apar după contractarea coronavirusului.

O teorie arată că procesul prin care proteina ACE-2 se leagă de SARS-Cov-2, permițând virusului să infecteze de două ori celulele gazdă, produce o reacție în lanț a disfuncțiilor în metabolismul glucidic. S-a observat și o altă patologie similară în alte infecții virale studiate care ar facilita diabetul de tip 1.

„Nu știm dacă manifestarea acută a diabetului în cazul acestor pacienți reprezintă tipul 1, tipul 2 sau o nouă formă”, a subliniat dr. Rubino.

„Nu știm încă magnitudinea noului diabet în cazul Covid-19 și dacă va persista sau va dispărea după infecție; și în acest caz, dacă virusul Covid-19 crește riscul apariției diabetului în viitor”, a adăugat Prof. Paul Zimmet de la Universitatea Monash din Melbourne.

Cercetătorii din întreaga lume și-au exprimat intenția de a studia relația dintre diabetul zahăr și noul coronavirus.

Lucrarea publicată în The New England Journal of Medicine a fost semnată de 17 experți în medicină.

