Măsurile pe care trebuie să le respectăm pentru a diminua riscul infectării cu coronavirus, conform CDC

Revenirea la viața pe care am avut-o înainte nu este posibilă momentan, iar din acest motiv, ar trebui să ne obișnuim cu noua normalitate în care ne aflăm. Așa că, în acest sens, au fost publicate recent noi măsuri din partea Center for Disease Control and Prevention privind combaterea riscului de infectare cu coronavirus și încercarea pe cât posibil a menținerii unui echilibru.

Printre recomandările oferite pentru a reduce riscul infectării cu coronavirus se numără faptul că ar trebui să evităm liftul și să mergem pe scări, să ne asigurăm că la terasele și saloanele de înfrumusețare la care mergem angajații poartă măști de protecție sau să utilizăm cât mai frecvent dezinfectantul după ce am scos bani de la un bancomant.

Aceste recomandări au în vedere și adunările mari de persoane, cum ar fi concertele, evenimentele sportive sau protestele. Cu toate acestea, ele „nu sunt destinate să susțină niciun tip de eveniment”, a spus dr. Jay Butler de la CDC. Evenimentele trebuie să fie organizate în conformitate cu reglementările impuse de autorități.

Însă, există și câteva aspecte care nu sunt menționate. Cum ar fi cele privind măsurile de precauție pe care trebuie să le avem în vedere dacă mergem la biserică, dacă avem o întâlnire sau dacă bunicii își pot vizita nepoții.

În ultimele săptămâni, mai multe state s-au confruntat cu presiuni și astfel au decis deschiderea mall-urilor sau a restaurantelor, pentru ca efectele economiei în urma coronavirusului să fie cât mai mici. Conform unei analize realizate de Associated Press, și cazurile de persoane infectate cresc în aproape jumătate de state. Directorul CDC, dr. Robert Redfield, consideră că acestea sunt recomandări de bun-simț pe care fiecare dintre noi ar trebui să le respecte.

În orice caz, purtatul măștii în spațiile publice, păstrarea distanței sociale, spălatul pe mâini și dezinfectara mâinilor sunt măsurile de prevenție esențiale împotriva noului coronavirus.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

