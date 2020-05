CDC anunță că 35% dintre persoanele infectate cu noul coronavirus nu prezintă simptome

Noile date analizate de către US Centers for Disease Control and Prevention arată că aproximativ o treime din numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus nu prezintă simptome. De asemenea, specialiștii adaugă și că, 0,4% dintre bolnavii de Covid-19 care suferă de simptomele specifice, vor deceda.

CDC afirmă că aceste procentaje se pot schimba pe măsură ce mai multe informații despre noul virus sunt cunoscute, însă subliniază că cercetarea se bazează pe informații reale, colectate de către agenție înainte de 29 aprilie.

Datele furnizate fac parte din cinci scenarii de planificare, iar patru dintre acestea reprezintă „limitele inferioare și superioare ale gravității bolii și a transmisibilității virale.” În ceea ce privește cel de-al cincilea scenariu, aceștia îl numesc ca fiind cea mai bună estimare și conform acestuia, 0.4% dintre persoanele care prezintă simptome de Covid-19 vor muri. Pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, agenția crește acest procentaj la 1,3, iar pentru cele cu vârsta mai mică de 49 de ani, șansele sunt de 0,05%.

În ceea ce privește cel mai rău scenariu, CDC afirmă că 1% dintre persoanele infectate cu noul coronavirus și care suferă de simptome își vor pierde viața. La capătul opus, conform celui mai optimist scenariu, numărul acestora scade la 0.2%. De asemenea, tot în acest caz, 3,4% dintre persoanele infectate vor necesita spitalizare, iar procentul crește până la 7,4% în rândul persoanelor cu vârsta mai mare de 65 de ani.

Însă, alți specialiști trag un semnal de alarmă, afirmând că procentele indicate de către CDC în ceea ce privește rata mortalității sunt mult prea scăzute. Biologul Carl Bergstrom de la Universtatea Washington a declarat într-un interviu acordat pentru CNN că „cea mai bună estimare este mult prea optimistă, iar cel mai rău scenariu este și el destul de optimist.”

CDC afirmă însă că scenariile sunt destinate să avanseze pregătirea și planificarea sistemelor medicale publice. Ele nu sunt predicții sau estimări ale impactului Covid-19.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

