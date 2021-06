Un pompier dezvăluie abia acum care au fost ultimele cuvinte ale Prințesei Diana după accidentul din 1997

Xaxier Gourmelon, unul dintre pompierii care au încercat să o salveze pe Prințesa Diana, după ce aceasta a fost implicată în accidentul auto fatal, a făcut o serie de declarații despre întregul eveniment. Acesta a declarat pentru Daily Mail că la momentul în care a ajuns la mașina Prințesei Diana, aceasta încă „se mișca și vorbea.”

„Vorbea în engleză și a spus ‘Oh, Doamne, ce s-a întâmplat?’. Am putut înțelege asta și am încercat să o calmez. Am luat-o de mână”.

Impactul a fost atât de puternic, încât șoferul Prințesei Diana, Henri Paul, și iubitul acesteia, Dodi Fayed, au murit pe loc. Diana însă, în afara unei răni în jurul umărului, părea în regulă, își aduce aminte Gourmelon.

Însă acesta nu a fost singurul care a vorbit despre teribilul accident. Doctorul Frederic Mailliez a povestit că se întorcea de la o petrecere când a văzut scena accidentului. Acesta a mărturisit că a văzut „două victime care păreau decedate și încă alte două (Prințesa Diana și bodyguard-ul său) care erau rănite grav, dar încă în viață.”

„Am văzut că era o femeie foarte frumoasă și că nu avea răni grave pe față. Încă nu sângera, dar era aproape inconștientă și avea dificultăți de respirație. Arăta OK în primele minute. Așa că am început să vorbesc în engleză cu ea și să îi spun că sunt medic, că o ambulanță e pe drum și că totul va fi bine”, își aduce aminte Mailliez.

Mama lui Harry și a lui William a ajuns la spital la 2:06 AM, după ce suferise deja un stop cardiac în timp ce era transportată de la locul impactului spre ambulanță.

O radiografie care i se făcuse prințesei la sosirea în spital arăta că aceasta suferea de o hemoragie internă. Pe la 2:15 AM, Diana a suferit un nou stop cardiac, lucru care l-a obligat pe medicul MonSef Dahman să intervină chirurgical pentru a o ajuta să respire. În timpul procedurii, medicul a descoperit că pericardul prințesei, care protejează inima, fusese lezat. O altă leziune, a unei vene, a fost descoperită și reparată ulterior, în timp ce medicii luptau contra-timp să repornească inima prințesei.

„Am încercat șocuri electrice de mai multe ori și, așa cum făcusem în camera de urgență, masaj cardiac”, spune Dahman. „Profesorul Riou administrase adrenalină, iar echipa a continuat eforturile de resuscitare timp de o oră, dar nimic nu a funcționat.”

La 4AM, echipa de medici a acceptat trista realitate – nimic nu mai putea fi făcut pentru a o readuce la viață pe Diana. La ieșirea din sala de operații, Dahman era epuizat. „Este întotdeauna o mare dezamăgire să vezi pe cineva tânăr părăsindu-ne”, spune el.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro