E oficial! BBC recunoaște că Prințesa Diana a fost manipulată pentru a le acorda interviul exploziv din 1995. Reacțiile lui William și Harry

Prințesa Diana a fost manipulată pentru a acorda, în 1995, celebrul interviu jurnalistului Martin Bashir de la BBC, la vremea aceea unul dintre cele mai răsunătoare succese de presă, considerat interviul secolului, în cadrul căruia Diana a făcut mărturisiri sfâșietoare despre timpul petrecut alături de familia regală, incluzând celebra replică „eram trei în căsnicie”, referitoare la mariajul său cu Prințul Charles și la relația extraconjugală a acestuia cu actuala sa soție, Camilla.

Faptul că Prințesa Diana a fost manipulată și mințită cu bună știință pentru a acorda interviul ce o arăta într-o ipostază foarte vulnerabilă a fost constatat în urma anchetei care a ajuns la concluzia că BBC și-a încălcat „standardele de integritate și transparență”, dat fiind că jurnalistul Martin Bashir a mințit-o pe prințesă și chiar a prezentat documente false doar pentru a obține acel interviu. Ancheta a arătat că Bashir i-a prezentat fratelui Dianei, Earl Spencer, inclusiv documente bancare false care atestau că asistentul personal al Dianei era plătit de o firmă misterioasă pentru a o supraveghea pe prințesă și pentru a raporta totul despre ea Casei Regale. Documentele au distrus complet încrederea Dianei în cei mai apropiați oameni, cei care au ajutat-o să facă față rigorilor regale și mariajului nefericit de-a lungul anilor.

Mai mult decât atât, raportul care arată că Prințesa Diana a fost manipulată și înșelată, realizat de Lord Dyson, judecător pensionat, coordonatorul anchetei, mai arată și faptul că BBC a încercat să acopere felul în care Bashir a mințit-o pe prințesă. După publicarea rezultatelor anchetei, atât BBC, cât și Martin Bashir și-au cerut scuze public pentru întâmplare, iar BBC a scris prinților William și Harry, recunoscând că au eșuat în ceea ce privește explozivul interviu obținut prin înșelăciune. De asemenea, BBC a transmis scuze și Prințului Charles și fratelui Dianei, și va returna premiul BAFTA câștigat în 1996 pentru interviu, împreună cu toate premiile primite pentru succesul interviului.

„Angajații BBC au mințit-o și au folosit documente false pentru a obține interviul cu mama, au făcut afirmații false îngrozitoare despre familia regală, care i-au alimentat paranoia și temerile. Au arătat o incompetență crasă când au investigat plângerile. S-au eschivat de la a raporta către media și au acoperit ce au aflat din ancheta internă. Cred că felul înșelător în care a fost obținut interviul a influențat semnificativ ce a spus mama mea. Interviul a avut o contribuție majoră la înrăutățirea relațiilor dintre părinții mei și au rănit mulți alți oameni pe lângă”, a declarat Prințul William imediat după publicarea datelor anchetei care arăta că Diana a fost manipulată și înșelată.

„Mă întristează îngrozitor să știu că eșecurile BBC au contribuit la frica, paranoia și izolarea ei, pe care mi-o amintesc din ultimii ani pe care i-am petrecut împreună. Dar ce mă întristează cel mai mult este că, dacă BBC ar fi investigat adecvat plângerile din 1995, mama ar fi știut că a fost înșelată. A fost înșelată nu doar de un reporter, ci și de liderii BBC, care s-au uitat în altă direcție în loc să pună întrebările care contează.”, a continuat ducele de Cambridge.

William consideră și că „interviul Panorama nu ar trebui să mai fie difuzat vreodată. El a setat un discurs fals care, timp de jumătate de secol, a fost comercializat de BBC și de alții. Toți cei care au scris sau intenționează să scrie despre acele evenimente trebuie să ia în considerare acest lucru. În epoca știrilor false, televiziunea publică și presa liberă sunt mai importante ca oricând. Aceste eșecuri nu doar că au dezamăgit-o pe mama, și familia mea; dar au dezamăgit și publicul.”

