Archie, apariție inedită în noul documentar al Prințului Harry

Prințul Harry va lansa împreună cu Oprah Winfrey un nou documentar, intitulat The Me You Can’t See. Acesta va avea mai multe episoade, în cadrul cărora, atât Harry, cât și Oprah vor vorbi despre sănătatea mintală, dar și despre propriile lor probleme emoționale și psihice. Premiera va avea loc pe 21 mai, documentarul putând fi vizionat pe Apple TV+.

Până atunci însă, ne-a fost prezentat trailerul documentarului, în care îl putem vedea nu doar pe Harry, dar și pe soția acestuia, Meghan Markle, cât și pe fiul lor, Archie.

Deși a avut o apariție scurtă, Meghan Markle a reușit să transmită un mesaj important cu ajutorul tricoului pe care îl purta și pe care era inscripționat „Raising the Future”.

În ceea ce îl privește pe Archie, acesta a apărut stând în brațele mamei sale, în timp ce aceasta îi citea din cartea sa preferată, Duck! Rabbit. Imaginile cu cel mic nu sunt însă noi, acestea fiind înregistrate acum un an și au mai fost postate în trecut și pe pagina de Instagram a fundației Save the Children.

Vorbind despre proiect, Prințul Harry a declarat că: „Ne naștem cu vieți diferite, suntem crescuți în medii diferite și, ca rezultat, suntem expuși unor experiențe diferite. Dar experiența noastră comună este că suntem cu toții oameni. Mulți dintre noi ne luptăm cu o traumă nerezolvată, cu pierderi sau dureri, care sunt foarte personale. Cu toate acestea, anul trecut ne-a arătat că suntem în asta împreună și speranța mea este că acest documentar va arăta că există putere în vulnerabilitate, conexiune în empatie și forță în onestitate”.

„Acum, mai mult ca oricând, este o nevoie urgentă de a înlocui rușinea din jurul sănătății mintale cu înțelepciune, compasiune și onestitate. Documentarul nostru își propune să declanșeze o conversație globală”, a adăugat Oprah Winfrey.

