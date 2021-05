Billy Porter rupe tăcerea după 14 ani și vorbește despre cum a fost să afle că e seropozitiv

Într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, Billy Porter, îndrăgitul star din Pose, a rupt în sfârșit tăcerea privind diagnosticul care aproape că i-a distrus viața.

În iunie 2007, a povestit el, a aflat că este seropozitiv. În cei 14 ani care s-au scurs de atunci, actorul și performerul american nu a vorbit despre asta cu aproape nimeni, de teama felului în care va fi marginalizat într-o industrie care oricum nu fusese deloc blândă cu el.

Acum, la 51 de ani, după ce a câștigat un Emmy pentru rolul Pray Tell din celebra producție FX, poate în sfârșit să dezvăluie că personajul lui i-a permis să exprime niște lucruri pe care nu avusese niciodată curaj să le spună despre viața lui cu HIV. Nimeni implicat în realizarea serialului, a spus el, nu știa că se inspira din realitatea proprie pentru a-și construi personajul.

„Eram din generația care trebuia să știe mai bine și oricum s-a întâmplat,” a declarat el. „Era anul 2007, cel mai prost an din viața mea. Eram la marginea prăpastiei obscurității de vreun deceniu, dar 2007 a fost cel mai rău. În februarie, eram deja diagnosticat cu diabet de tip 2. În martie, semnam acte de faliment. Și în iunie, am fost declarat seropozitiv. Rușinea din acea perioadă combinată cu rușinea care deja [se acumulase] în viața mea m-a redus la tăcere și am trăit cu acea rușine, în tăcere, timp de 14 ani. HIV-pozitiv, acolo de unde provin eu, crescut în credința penticostală, cu o familie foarte religioasă, este pedeapsa lui Dumnezeu.”

Pose a ajuns la ultimul sezon, ceea ce-i permite lui Porter să tragă linie și să se pregătească pentru un viitor eliberat de secretul care l-a apăsat atâția ani. Urmează să lanseze o autobiografie asupra căreia a agonizat, încălcându-și toate deadline-urile, și un documentar Netflix despre viața lui. Ne va surprinde și încânta și cu o nouă adaptare a Cenușăresei, în care joacă una dintre ursitoare, cu un debut regizoral și cu multă muzică nouă. Dar, înainte de toate, vrea să folosească puterea pe care i-a dat-o terapia ca să devină o voce pentru cei care, ca și el, și-au îngropat teama și rușinea în tăcere.

„Eu și soțul meu [Adam Smith, cu care s-a căsătorit în 2017] am închiriat o casă în Long Island, pentru că am o afecțiune preexistentă și nu pot fi în mijlocul [pandemiei],” a mai spus el. „Trebuie să mă protejez și am mijloacele necesare. Nu mi s-a oferit niciodată luxul de a mă gândi la îngrijirea de sine sau la echilibru până acum. Trebuia să continui. COVID mi-a creat un spațiu sigur pentru a mă opri, a reflecta și a confrunta trauma din viața mea. Fac terapie de mult timp. Am început când aveam 25 de ani, și am continuat, cu întreruperi. Dar, în ultimul an, am început cu adevărat terapia traumei, pentru a demara procesul de vindecare.”

Citește și:

Foto: Profimedia