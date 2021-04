John Travolta își amintește dansul cu Prințesa Diana: „A fost de basm”

Dansul cu Prințesa Diana de la Casa Albă din 1985, își amintește John Travolta într-un interviu recent, este unul dintre cele mai memorabile momente ale vieții actorului – dincolo de faptul că a rămas întipărit în legendă pentru mulți dintre fanii prințesei. Se întâmpla cu ocazia unei vizite în Statele Unite făcute de Diana și de soțul ei de la acea vreme, Prințul Charles, când președintele american de atunci, Ronald Reagan, a organizat o cină oficială, împreună cu soția lui, Nancy Reagan, în onoarea celor doi invitați regali.

Unul dintre invitați a fost actorul John Travolta, care a și ajuns să danseze cu prințesa și care spune acum că dansul cu Prințesa Diana nu a fost în nici un fel regizat și că a fost pentru el un moment de basm, după cum a declarat în ediția mexicană a revistei Esquire. Momentul celor doi a fost intens mediatizat la vremea respectivă.

Actorul, acum în vârstă de 67 de ani, a povestit că dansul cu Prințesa Diana nu a fost repetat și că nici nu s-a așteptat să ajungă să danseze cu aceasta. „Nu am crezut că îmi vor cere să dansez cu ea. Am avut marele privilegiu și onoarea să fac asta, și m-am gândit: probabil că există un motiv pentru care fac asta, așa că trebuie să dau tot ce am mai bun”, a declarat acesta.

„Asta însemna să conduc bine dansul și să mă asigur că ne simțim bine. Asta a fost partea ușoară, dar numai faptul că trebuia să o salut într-un mod adecvat, să am încredere în mine și să o invit la dans a fost o sarcină foarte complicată”, a rememorat Travolta dansul cu Prințesa Diana.

Amintindu-și acea seară, acesta a mai declarat: „Gândiți-vă la împrejurări. Suntem la Casa Albă, este miezul nopții. Scena este ca un vis. O abordez, îi ating cotul, o invit la dans. Ea se întoarce și îmi oferă cel mai captivant zâmbet, doar puțin trist, și îmi acceptă invitația. Și apoi eram acolo, dansând împreună ca într-un basm.”

Travolta a mai spus și că dansul cu Prințesa Diana i-a rămas în memorie ca un moment foarte special: „Am fost suficient de inteligent cât să mi-l imprim în memorie ca pe un moment magic, foarte special.” Acesta mai declarase anterior că întâlnirea cu Diana a fost „unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții mele” și „probabil cel mai bun moment al anilor ’80.”

Foto: Profimedia

