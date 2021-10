Thylane Blondeau, supranumită „Cea mai frumoasă fată din lume”, a fost operată de urgență. Modelul în vârstă de 20 de ani le-a povestit urmăritorilor de pe social media care sunt problemele de sănătate cu care se confruntă și care este motivul pentru care a suferit o intervenție chirurgicală de ugență.

Thylane Blondeau își începe mesajul publicat pe Instagram mărturisind că nu se simțea sigură să vorbească despre problemele ei de sănătate. Modelul a explicat că în urmă cu un an a fost operată după ce un chist ovarian i-a explodat în stomac. La trei luni după prima operație, a avut din nou dureri. „Acum un an am fost operată de urgență după ce un chist ovarian mi-a explodat în stomac. Trei luni mai târziu am început să am dureri iar și am crezut că este de la operație. Anul acesta am mers la trei ginecologi diferiți, am fost la patru centre de radiologie din Paris și toți mi-au zis același lucru: „Nu-ți face griji. Nu ai nimic. Totul este în mintea ta.”

„Acum patru zile, am ajuns la urgențe pentru că mă durea burta îngrozitor. Mi-au spus că totul e ok și să revin la control peste 2-3 luni. A doua zi am avut o programare la un doctor uimitor, care a observat că aveam un chist de 5,6 centimetri (…) și mi-a spus să merg direct la spital pentru a face o operație de urgență. Astăzi, în sfârșit sunt bine! Sunt fericită că nu am renunțat. (…) Mi-au salvat viața! Le mulțumesc doctorilor care au avut grijă de mine și m-au ajutat să trec peste asta. Din experiența asta am învățat că atunci când corpul te doare trebuie să vezi cât mai mulți medici până când găsesc problema și o vindecă. Chiar și cea mai mică durere poate să ascundă o problemă importantă”, a fost mesajul publicat de Thylane Blondeau pe Instagram, însoțit de o serie de fotografii de pe patul de spital.

Thylane Blondeau le-a mulțumit medicilor care au îngrijit-o, dar și mamei, partenerului și fanilor pentru mesajele transmise în această perioadă.

Thylane Blondeau a cunoscut celebritatea de la vârsta de șase ani, atunci când a fost supranumită „Cea mai frumoasă fată din lume.” Thylane este în continuare un model de succes, având contracte de imagine cu L’Oréal și Dolce & Gabbana.

Thylane și-a început cariera de model la vârsta de patru ani, când a defilat pe catwalk pentru Jean Paul Gaultier. Șase ani mai târziu, aceasta a reușit să stârnească o adevărată controversă după ce a pozat pentru paginile revistei Vogue Paris purtând ținute provocatoare și fiind puternic machiată. Însă mama ei a ținut să precizeze atunci că nu este nimic în neregulă cu editorialul foto, spunând: „Singurul lucru care mă șochează la această fotografie este că acel colier pe care îl poartă valorează 3 milioane de euro.”

În 2016 a apărut pentru prima dată pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes, această apariție fiind succedată de multe altele în anii următori. Iar un an mai târziu, în 2017, tânăra a facut parte din campania de primăvară a brand-ului Dolce & Gabbana, alături de alte nume importante precum Zendaya, Lucky Blue Smith sau Presley Gerber.

Foto: Instagram

