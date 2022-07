Thylane Blondeau, numită „Cea mai frumoasă fată din lume”, apariție uluitoare în costum de baie

Thylane Blondeau a arătat incredibil într-un costum de baie roșu, în timp ce s-a bucurat de o zi la plajă în sudul Franței. Fotomodelul , în vârstă de 21 de ani, și-a pus în evidență silueta superbă, în timp ce s-a bronzat la soare într-un bikini care îi vine perfect.

Thylane , care a fost desemnată anterior drept „cea mai frumoasă fată din lume”, și-a completat look-ul cu o pereche de coliere cu lanțuri argintii. Lăsându-și șuvițele șatene să cadă libere pe umeri, vedeta a purtat și o pereche de ochelari de soare. Tânăra a atras toate privirile la plajă, în timp ce a stat în apă, ca mai apoi să se bronzeze la soare, notează DailyMail.

La sfârșitul anului 2021, Thylane a dezvăluit că a suferit mai multe intervenții chirurgicale în ultimul an pentru complicații cu chisturi ovariene. Modelul a distribuit o postare pe Instagram în care a detaliat problemele sale de sănătate și a postat fotografii de pe patul de spital. Frumoasa franțuzoaică a explicat că a fost operată după ce un chist ovarian „i-a explodat în stomac”.

„La început, toată lumea ( și eu desigur) a crezut că era din cauza operației. Anul acesta am văzut trei ginecologi diferiți, am văzut mai mult de 4 centre de radiologie din Paris și toți mi-au spus același lucru, ‘nu-ți face griji, nu ai nimic, totul este în capul tău”., a spus Thylane.

Anterior, Thylane a povestit că a fost nevoită să meargă la Urgențe ‘pentru că o durea burta atât de mult încât nu mai putea suporta și i-au spus că totul este în regulă și că are un mic chist și că va trebui să facă un control peste 2-3 luni‘. Din fericire, salvarea ei a fost un medic extraordinar, care i-a descoperit un chist de 5,6 centimetri și a operat-o de urgență.

„A doua zi după asta am avut o întâlnire cu un doctor extraordinar (Olivier Kadoch) care a văzut direct că aveam un chist de 5,6 cm care îmi atingea ovarul, așa că m-a trimis să fac un IRM și la o oră după asta, doctorul m-a sunat și mi-a cerut să mă duc direct la spital pentru a face o operație de urgență. Astăzi mă simt în sfârșit mai bine, mă simt în sfârșit liberă, chiar am crezut că sunt nebună pentru că m-am plâns de stomacul meu atât de mult timp. Sunt fericită că nu am renunțat niciodată”, a povestit ea.