Modelul Thylane Blondeau, apariție inedită la show-ul Kenzo din cadrul Săptămânii Modei de la Paris

Thylane Blondeau a purtat o ținută casual, dar elegantă din denim, în timp ce a participat duminică la prezentarea Kenzo Menswear Spring Summer 2023 în cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Modelul , care a fost supranumită „cea mai frumoasă fată din lume” la vârsta de șase ani, a arătat incredibil în timp ce a îmbrăcat niște jeanși excentrici cu motive florale.

Blondeau, în vârstă de 21 de ani, a asortat pantalonii cu o jachetă supradimensionată cu fermoar, purtată peste un top alb simplu. Tânăra a adăugat un strop de culoare cu o geantă roșie, finalizând look-ul cu niște pantofi sport albi. Thylane și-a purtat părul castaniu într-o coadă de cal, lăsând câteva șuvițe libere care îi încadrează fața. De asemenea, vedeta a optat pentru un machiaj soft glam.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

La sfârșitul anului 2021, Thylane a dezvăluit că a suferit mai multe intervenții chirurgicale în ultimul an din cauza unor complicații cu chisturi ovariene. Modelul a împărtășit o postare pe Instagram în care a detaliat problemele sale de sănătate și a postat fotografii de pe patul de spital. Frumoasa franțuzoaică a explicat că a fost operată după ce un chist ovarian „a explodat în stomac”.

Împărtășind fotografii cu ea în halatul de spital, Thylane a continuat să explice că a început să aibă din nou dureri la trei luni după prima operație.

„La început, toată lumea (și eu desigur) a crezut că era din cauza operației. Anul acesta am văzut trei ginecologi diferiți, am văzut mai mult de 4 centre de radiologie din Paris și toți mi-au spus același lucru: ‘Nu-ți face griji. Nu ai nimic, totul este în capul tău'”, a spus vedeta.

Anterior, Thylane a povestit că a fost nevoită să meargă la Urgențe ‘pentru că o durea burta atât de mult încât nu mai putea suporta și i-au spus că totul este în regulă și că are un mic chist și că va trebui să facă un control peste 2-3 luni‘.

„A doua zi după asta am avut o întâlnire cu un doctor extraordinar (Olivier Kadoch) care a văzut direct că aveam un chist de 5,6 cm care îmi atingea ovarul, așa că m-a trimis să fac un IRM și la o oră după asta, doctorul m-a sunat și mi-a cerut să mă duc direct la spital pentru a face o operație de urgență. Astăzi mă simt în sfârșit mai bine, mă simt în sfârșit liberă, chiar am crezut că sunt nebună pentru că m-am plâns de stomacul meu atât de mult timp. Sunt fericită că nu am renunțat niciodată”, a povestit ea.