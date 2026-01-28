Teo Costache, ispita supremă de la Insula Iubirii 2025, reținut de poliție în Cuba. Ce a pățit tânărul: "Din cauza celor de la hotel..."

Teo Costache este una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii, în urma reality show-ului de la Antena 1.

Teo Costache, arestat de poliție în Cuba

Teo Costache a plecat cu familia într-o vacanță exotică în Cuba, însă ceea ce trebuia să fie o escapadă de relaxare s-a transformat într-un cu peripeții neplăcute pentru acesta.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a vorbit pe rețelele de socializare despre momentele neplăcute pe care le-a trăit în Cuba.

„Dacă vreți să plecați în vacanță, Cuba e prima pe care nu o recomand, una dintre mai proaste experiențe de care am avut parte. Oamenii sunt zeloși, comuniști, înapoiați, se uită la tine cât mănânci, se uită la tine să nu cumva să-ți mai adaugi în plus mâncare, iar fiecare caută să te păcălească. Nu mai zic că la restaurantele à la carte, când vrei să faci rezervare, îți spun că nu sunt locuri, dar dacă intri în restaurant sunt doar două mese ocupate, iar mâncarea este cea mai prost calitativă”, a povestit acesta.

Teo Costache a mărturisit că a ajuns să petreacă o noapte la sediul poliției, deoarece nu a fost informat de către personalul de la hotel despre unele interdicții.

„Eu, din cauza celor de la hotel, am ajuns să stau o noapte la poliție, pentru că am ridicat drona timp de 2 minute, iar asta era interzis, lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință”, a mărturisit Teo Costache, în mediul online.

Teo Costache, afacere de succes. Cu ce se ocupă tânărul

Teodor Costache, cunoscut telespectatorilor drept Teo de la Insula Iubirii, îmbină carisma de pe micile ecrane cu spiritul antreprenorial. Dincolo de rolul de „ispită supremă” din reality-show, acesta deține o afacere solidă, axată pe servicii de mediu și închirierea de toalete ecologice.

La Ploiești, Teo administrează compania CANAL TRANS, pe care a preluat-o parțial de la mama sa, Beatrice Costache, în urmă cu șapte ani. Firma are o istorie de aproape 20 de ani în domeniu și gestionează în prezent peste 160 de contracte publice. Potrivit Cancan, veniturile anuale depășesc 350.000 de euro, dar cifra reală ar putea fi chiar mai mare, având în vedere portofoliul extins și serviciile diversificate: vidanjare, igienizare, evacuarea apelor reziduale și închirierea de toalete ecologice.

Prezența lui în sezonul actual al show-ului Insula Iubirii a readus în atenție magnetismul care l-a consacrat, după interacțiuni intense cu participante precum Iustina Loghin și Ella. Totuși, Teo a explicat că nu partea financiară îl motivează să revină în Thailanda, ci dorința de a trăi experiențe pline de adrenalină și de a-și păstra statutul de „ispită supremă”.

Rezultatele din business i-au permis un stil de viață vizibil prosper: conduce un BMW X6 evaluat la circa 70.000 de euro și poartă un ceas Rolex Datejust, al cărui preț depășește 20.000 de euro.

Teo Costache, despre revenirea ca ispită la Insula Iubirii

Teo Costache a vorbit deschis despre planurile sale de viitor, dar și despre intenția de a reveni ca ispită în show-ul de mare succes de la Antena 1. Însă, spre dezamăgirea fanilor, tânărul a mărturisit că nu ia în calcul o viitoare participare ca ispită la Insula Iubirii.

„Aici se încheie un capitol din viața mea. Aici se încheie Insula iubirii. Cea mai provocatoare experiență și singura care mi-a schimbat viața în bine. Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune, ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să fac anumite lucruri la vârsta potrivită, ca apoi să nu simt nevoia”, a scris ispita Teo de la Insula iubirii, pe TikTok.

Teo Costache a mărturisit că, vizionând emisiunea la care a participat, a realizat că are multe lucruri de schimbat la propria persoană.

„Nu am cuvinte să descriu ce am simțit în toată această experiență. Este unică orice trăire acolo, dar de fiecare dată pleci cu câte ceva, iar eu am acumulat bagajul de care aveam nevoie la vârsta mea pentru a continua dezvoltarea personală. Am privit și al doilea sezon, sunt într-o continuă schimbare, dar cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine. Îmi doresc să devin cea mai bună versiune pentru mine și viitorul meu”, a mai povestit acesta.

