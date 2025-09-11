Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic: "El se aștepta ca eu să rămân în România, deși..."

Ella Vișan a adus clarificări legate de povestea sa cu ispita Teo, după ce acesta afirmase că despărțirea lor s-ar fi produs imediat la încheierea filmărilor pentru Insula Iubirii. Fosta concurentă susține că adevărata ruptură nu a apărut brusc, ci s-a instalat treptat, pe măsură ce drumurile lor s-au separat și comunicarea a devenit tot mai dificilă.

Ella Vișan, detalii despre despărțirea de Teo Costache

Tânăra a povestit că, după ce au părăsit Thailanda, fiecare și-a urmat propriul traseu. Ea a petrecut câteva zile în București, pentru a-și pune ordine în gânduri, în timp ce Teo Costache a mers direct la Ploiești. La scurt timp, Ella Vișan a plecat în Marea Britanie, iar distanța a făcut ca legătura lor să se răcească.

„Nu (n.r.: nu a ajuns împreună cu Teo acasă), pentru că el a avut escală în Istanbul mult mai mare ca a mea. Eu am venit la București două zile, pentru a mă liniști un pic și a înțelege ceea ce se întâmplă, iar Teo a plecat direct la Ploiești. Eu, la două zile după ce am ajuns în București, am zburat către U.K. și cred că acolo s-a produs o mică ruptură, pentru că noi nu am apucat să vorbim foarte mult despre lucrul acesta, iar în perioada cât am fost în U.K., da, încercam să vorbim oarecum. Trebuie să recunosc că suntem niște oameni care muncesc foarte mult și, câteodată, eu adormeam cu telefonul în mână și nu îmi dădeam seama, abia spre dimineață realizam că nu i-am răspuns la mesaj. El, la fel, fiind prins cu evenimente, cu job-ul, da, ne răspundeam destul de greuț. El se aștepta ca eu să rămân în România, deși, repet, noi nu am avut genul ăsta de discuție”, a explicat Ella Vișan în cadrul unui podcast.

Ce a declarat ispita

Declarațiile ei vin la scurt timp după ce Teodor Costache a vorbit, la rândul său, despre relația avută cu fosta concurentă și despre intensitatea sentimentelor trăite pe insulă.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r.: la Insula iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează. Nu, la mine Ella a fost din prima seară, cu ghirlanda”, a spus acesta la emisiunea „Un Show Păcătos”.

Teo Costache a vorbit și despre momentul în care s-a întâlnit cu logodnicul Ellei, Andrei Lemnaru, la bonfire și a mărturisit că a fost surprins plăcut să vadă comportamentul tânărului.

„Eu am viața mea proprie, eu construiesc la viața mea (…) Nu m-a interesat și nu mă va interesa hate-ul (…) Ella mi l-a descris într-un fel, el s-a comportat exemplar cu mine. Respectul a vorbit în locul nostru în seara respectivă. Ella se aștepta ca Andrei să se comporte cu mine exact așa cum mi l-a descris ea pe Andrei mie”, a mai spus el.

