Teo Costache spune adevărul despre dorința de a reveni ca ispită la Insula Iubirii. Ce a mărturisit tânărul: „Mi-a schimbat viața în bine”

Teo Costache a vorbit deschis despre planurile sale de viitor, dar și despre intenția de a reveni ca ispită în show-ul de mare succes de la Antena 1.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 08.09.2025, 09:40,  de  Andreea Ilie
Teo Costache spune adevărul despre dorința de a reveni ca ispită la Insula Iubirii. Ce a mărturisit tânărul: "Mi-a schimbat viața în bine"

Teo Costache este una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii, în urma reality show-ului de la Antena 1.

Teo Costache, despre revenirea ca ispită la Insula Iubirii

Teo Costache a vorbit deschis despre planurile sale de viitor, dar și despre intenția de a reveni ca ispită în show-ul de mare succes de la Antena 1. Însă, spre dezamăgirea fanilor, tânărul a mărturisit că nu ia în calcul o viitoare participare ca ispită la Insula Iubirii.

„Aici se încheie un capitol din viața mea. Aici se încheie Insula iubirii. Cea mai provocatoare experiență și singura care mi-a schimbat viața în bine. Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune, ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să fac anumite lucruri la vârsta potrivită, ca apoi să nu simt nevoia”, a scris ispita Teo de la Insula iubirii, pe TikTok.

Teo Costache a mărturisit că, vizionând emisiunea la care a participat, a realizat că are multe lucruri de schimbat la propria persoană.

„Nu am cuvinte să descriu ce am simțit în toată această experiență. Este unică orice trăire acolo, dar de fiecare dată pleci cu câte ceva, iar eu am acumulat bagajul de care aveam nevoie la vârsta mea pentru a continua dezvoltarea personală. Am privit și al doilea sezon, sunt într-o continuă schimbare, dar cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine. Îmi doresc să devin cea mai bună versiune pentru mine și viitorul meu”, a mai povestit acesta.

Teo Costache spune adevărul despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii

Ella Vișan și Teodor Costache, ispita de la „Insula iubirii”, au ales să părăsească insula împreună în finala emisiunii, însă relația lor nu a rezistat mult după terminarea filmărilor. Deși părea că între ei s-a creat o legătură specială, diferențele și problemele au apărut rapid, ducând la separarea lor la scurt timp după încheierea aventurii.

Teo Costache a vorbit despre relația cu Ella Vișan și momentele pe care le-au petrecut împreună pe Insula Iubirii. El a mărturisit că nu a fost îndrăgostit, ba chiar i-a mărturisit Ellei acest lucru.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r. la Insula iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează. Nu, la mine Ella a fost din prima seară, cu ghirlanda”, a declarat ispita Teo, la Un Show Păcătos.

Teo a vorbit și despre momentul în care s-a întâlnit cu logodniul Ellei, Andrei Lemnaru, la bonfire și a mărturisit că a fost surprins plăcut să vadă comportamentul tânărului.

„Eu am viața mea proprie, eu construiesc la viața mea (…) Nu m-a interesat și nu mă va interesa hate-ul (…) Ella mi l-a descris într-un fel, el s-a comportat exemplar cu mine. Respectul a vorbit în locul nostru în seara respectivă. Ella se aștepta ca Andrei să se comporte cu mine exact așa cum mi l-a descris ea pe Andrei mie”, a mai spus el.

Teo Costache, afacere de succes în Ploiești

Teodor Costache, cunoscut telespectatorilor drept Teo de la Insula Iubirii, îmbină carisma de pe micile ecrane cu spiritul antreprenorial. Dincolo de rolul de „ispită supremă” din reality-show, acesta deține o afacere solidă, axată pe servicii de mediu și închirierea de toalete ecologice.

La Ploiești, Teo administrează compania CANAL TRANS, pe care a preluat-o parțial de la mama sa, Beatrice Costache, în urmă cu șapte ani. Firma are o istorie de aproape 20 de ani în domeniu și gestionează în prezent peste 160 de contracte publice. Potrivit Cancan, veniturile anuale depășesc 350.000 de euro, dar cifra reală ar putea fi chiar mai mare, având în vedere portofoliul extins și serviciile diversificate: vidanjare, igienizare, evacuarea apelor reziduale și închirierea de toalete ecologice.

Prezența lui în sezonul actual al show-ului Insula Iubirii a readus în atenție magnetismul care l-a consacrat, după interacțiuni intense cu participante precum Iustina Loghin și Ella. Totuși, Teo a explicat că nu partea financiară îl motivează să revină în Thailanda, ci dorința de a trăi experiențe pline de adrenalină și de a-și păstra statutul de „ispită supremă”.

Rezultatele din business i-au permis un stil de viață vizibil prosper: conduce un BMW X6 evaluat la circa 70.000 de euro și poartă un ceas Rolex Datejust, al cărui preț depășește 20.000 de euro.

Citește și:
Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express. Prin ce situații neplăcute a trecut alături de fostul ei soț: „Acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng…'

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Moartea Lisei Marie Presley ascunde detalii întunecate, arată un nou proces intentat mamei sale
People
Moartea Lisei Marie Presley ascunde detalii întunecate, arată un nou proces intentat mamei sale
Cristina Cioran și-a botezat fiul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, nu a fost prezent la eveniment
People
Cristina Cioran și-a botezat fiul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, nu a fost prezent la eveniment
Spike și-a refăcut viața amoroasă, după despărțirea de Livia Eftimie. Artistul s-a afișat cu noua parteneră
People
Spike și-a refăcut viața amoroasă, după despărțirea de Livia Eftimie. Artistul s-a afișat cu noua parteneră
Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis
People
Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis
Fiica Simonei Pătruleasa a împlinit 14 ani. Ce mesaj a transmis vedeta pentru Ingrid: "Ești dovada vie că există miracole"
People
Fiica Simonei Pătruleasa a împlinit 14 ani. Ce mesaj a transmis vedeta pentru Ingrid: "Ești dovada vie că există miracole"
Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: "Fie că vrem sau nu să recunoaștem..."
People
Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: "Fie că vrem sau nu să recunoaștem..."
Libertatea
Nicoleta Luciu, o nouă intervenție estetică. „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Nicoleta Luciu, o nouă intervenție estetică. „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
L-a dat uitării pe Victor Ponta și și-a făcut super iubit! Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment, alături de un bărbat misterios / Foto
L-a dat uitării pe Victor Ponta și și-a făcut super iubit! Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment, alături de un bărbat misterios / Foto
Așa ceva n-ai mai văzut! Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” Imagini din interiorul casei / FOTO
Așa ceva n-ai mai văzut! Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” Imagini din interiorul casei / FOTO
catine.ro
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Mai multe din people
VMA 2025: ținutele pe care merită să le vezi și cele mai importante momente
VMA 2025: ținutele pe care merită să le vezi și cele mai importante momente
People

Premiile MTV VMA 2025 au fost acordate fără mari surprize muzicale... dar cu multe momente neașteptate pe covorul roșu.

+ Mai multe
Monica Anghel, primele declarații după ce a trecut printr-o nouă operație la ochi. Care este starea de sănătate a artistei
Monica Anghel, primele declarații după ce a trecut printr-o nouă operație la ochi. Care este starea de sănătate a artistei
People

Monica Anghel a trecut printr-o nouă intervenție la ochi și a dezvăluit care este starea ei de sănătate.

+ Mai multe
Daciana Sârbu are un nou iubit după divorțul de Victor Ponta. Cum a apărut alături de acesta în public
Daciana Sârbu are un nou iubit după divorțul de Victor Ponta. Cum a apărut alături de acesta în public
People

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC