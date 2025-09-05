Teo Costache spune adevărul despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita: „Nu, nu am fost îndrăgostit…”

Teo Costache a vorbit despre relația cu Ella Vișan și momentele pe care le-au petrecut împreună pe Insula Iubirii.

Teo Costache spune adevărul despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita: "Nu, nu am fost îndrăgostit..."

Teo Costache este una dintre cele mai apreciate ispite de la Insula Iubirii, în urma reality show-ului de la Antena 1.

Teo Costache spune adevărul despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii

Ella Vișan și Teodor Costache, ispita de la „Insula iubirii”, au ales să părăsească insula împreună în finala emisiunii, însă relația lor nu a rezistat mult după terminarea filmărilor. Deși părea că între ei s-a creat o legătură specială, diferențele și problemele au apărut rapid, ducând la separarea lor la scurt timp după încheierea aventurii.

Teo Costache a vorbit despre relația cu Ella Vișan și momentele pe care le-au petrecut împreună pe Insula Iubirii. El a mărturisit că nu a fost îndrăgostit, ba chiar i-a mărturisit Ellei acest lucru.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r. la Insula iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează. Nu, la mine Ella a fost din prima seară, cu ghirlanda”, a declarat ispita Teo, la Un Show Păcătos.

Teo a vorbit și despre momentul în care s-a întâlnit cu logodniul Ellei, Andrei Lemnaru, la bonfire și a mărturisit că a fost surprins plăcut să vadă comportamentul tânărului.

„Eu am viața mea proprie, eu construiesc la viața mea (…) Nu m-a interesat și nu mă va interesa hate-ul (…) Ella mi l-a descris într-un fel, el s-a comportat exemplar cu mine. Respectul a vorbit în locul nostru în seara respectivă. Ella se aștepta ca Andrei să se comporte cu mine exact așa cum mi l-a descris ea pe Andrei mie”, a mai spus el.

Cine ar fi iubita lui Teo Costache

Chiar în ziua în care Antena 1 a difuzat finala Insula Iubirii 2025, au apărut imagini cu Teo Costache în compania unei tinere, foarte cunoscută publicului. Cei doi au fost surprinși ținându-se de mână, lucru care a dus la ipoteza că ar forma un cuplu.

Tânăra este Teodora Bănică, nimeni alta decât fosta concurentă de la Casa Iubirii și în prezent, angajată în trustul Antenei. Tânăra este reporter pentru emisiunea XNS moderată de către Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri.

Teodora Bănică

Cei doi s-au plimbat împreună ținându-se de mână și au luat masa la un restaurant cunoscut din Capitală. Poți vedea imaginile AICI.

Teo Costache, afacere de succes în Ploiești

Teodor Costache, cunoscut telespectatorilor drept Teo de la Insula Iubirii, îmbină carisma de pe micile ecrane cu spiritul antreprenorial. Dincolo de rolul de „ispită supremă” din reality-show, acesta deține o afacere solidă, axată pe servicii de mediu și închirierea de toalete ecologice.

La Ploiești, Teo administrează compania CANAL TRANS, pe care a preluat-o parțial de la mama sa, Beatrice Costache, în urmă cu șapte ani. Firma are o istorie de aproape 20 de ani în domeniu și gestionează în prezent peste 160 de contracte publice. Potrivit Cancan, veniturile anuale depășesc 350.000 de euro, dar cifra reală ar putea fi chiar mai mare, având în vedere portofoliul extins și serviciile diversificate: vidanjare, igienizare, evacuarea apelor reziduale și închirierea de toalete ecologice.

Prezența lui în sezonul actual al show-ului Insula Iubirii a readus în atenție magnetismul care l-a consacrat, după interacțiuni intense cu participante precum Iustina Loghin și Ella. Totuși, Teo a explicat că nu partea financiară îl motivează să revină în Thailanda, ci dorința de a trăi experiențe pline de adrenalină și de a-și păstra statutul de „ispită supremă”.

Rezultatele din business i-au permis un stil de viață vizibil prosper: conduce un BMW X6 evaluat la circa 70.000 de euro și poartă un ceas Rolex Datejust, al cărui preț depășește 20.000 de euro.

Raluca Bădulescu, dezvăluiri din culisele Asia Express. Prin ce situații neplăcute a trecut alături de fostul ei soț: „Acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng…'

Foto: Instagram

Cum au apărut Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu după ce au confirmat că formează un cuplu
Cum au apărut Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu după ce au confirmat că formează un cuplu
People

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu au confirmat că sunt într-o relație.

Octavia Geamănu, acuzații noi în procesele împotriva Antenei 1: "Îmi amintesc că am suferit atunci"
Octavia Geamănu, acuzații noi în procesele împotriva Antenei 1: "Îmi amintesc că am suferit atunci"
People

Octavia Geamănu a oferit noi detalii despre experiența de la Observator.

Ella Vișan, mesaj surprinzător după finala Insula Iubirii: "Începe adevărata..."
Ella Vișan, mesaj surprinzător după finala Insula Iubirii: "Începe adevărata..."
People

Ella Vișan a transmis un mesaj după ce s-a difuzat ultimul episod din Insula Iubirii 2025.

