Confruntarea pe care fanii Insula Iubirii 2025 o așteptau! Maria Avram, față în față cu Oana Monea. Ce se întâmplă în ediția din această seară

Au trecut cinci săptămâni de la momentul în care cinci cupluri și-au deschis sufletul în fața celui mai dur test al relațiilor! Despărțiți pentru 21 de zile, aceștia au ocazia de a-și răspunde la toate întrebările pe care le aveau vizavi de ceea ce este între ei și înspre ce punct se îndreaptă. După un început reținut, în care gândurile au zburat mai mult la parteneri, fiecare dintre ei s-a relaxat, și-a dat voie să trăiască testul cu adevărat, iar lucrurile au devenit tot mai intense. Cel mai fierbinte show al acestei veri, Insula Iubirii, continuă și astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu o serie de imagini care nu pot fi ratate!

Confruntare între Maria Avram și Oana Monea la Insula Iubirii

Miercurea trecută, emisiunea i-a lăsat pe toți cei de acasă cu sufletul la gură! Marius, soțul Mariei, a avut parte de o premieră în istoria show-ului – a avut ocazia să intre în casa fetelor și să caute scrisorile de dragoste pe care partenera lui și le-a scris cu Cătălin, unul dintre ispitele masculine. Chiar dacă nu le-a găsit, acesta va avea ocazia să primească multe răspunsuri chiar de la bărbatul care i-a atras atenția soției lui! Ce întrebări îi va adresa, cum va reacționa Cătălin și mai ales, ce va spune Maria, când va afla ce s-a întâmplat în vilă, cât timp ea era în club, rămâne de văzut.

Seara de distracție, departe de vilă, va lăsa unele urmări pentru fete! Ella și Bianca se vor întoarce din club cu multe nedumeriri, care le vor face să trăiască sentimente intense și confuzii mai puternice decât până acum.

Rezultatul imaginilor văzute de Marius? O apropiere mai mare de Oana Monea, ispita care i-a furat deja privirile de câteva zile. Ce se va întâmpla între ei, aflăm în câteva ore.

Tot atunci, Maria va avea parte de o confruntare la care nici nu s-ar fi gândit! Radu Vâlcan o va invita la o ceremonie specială a focului, în care aceasta va fi față în față cu Oana Monea! Ce replici dure îi va adresa ispita, cum se va ajungea ca ea să-i transmită Mariei: „În momentul în care ierți un om, o iei de la zero”, rămâne de văzut!

Chiar dacă testul se apropie de final, unele sentimente abia ies la iveală. Noi începuturi, săruturi furate pe ascuns sau oferite fără grija camerelor, discuții intense și concluzii dureroase! Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, revine sezonul 9 Insula Iubirii cu momente fierbinți!

Când se difuzează finala Insula Iubirii 2025

Insula Iubirii 2025 se apropie cu pași repezi către final. Doar două săptămâni ne mai despart de deznodământul acestei ediții, în care vom afla care sunt cuplurile care se despart și cele care pleacă acasă împreună.

Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan sunt cele cinci cupluri care se vor confrunta în finala Insula Iubirii 2025.

Ultimele trei episoade vor fi difuzate în zilele de 1, 2 și 3 septembrie, dezvăluind cum au reușit cuplurile să treacă sau nu peste testul fidelității.

Radu Vâlcan, dezvăluiri din culisele Insula Iubirii

Într-un interviu acordat recent, Radu Vâlcan a vorbit despre cum se desfășoară filmările pentru emisiunea fenomen, dar și ce se întâmplă după terminarea filmărilor.

„Pentru omul Radu Vâlcan, Thailanda înseamnă relaxare, bucurie, tot ce înseamnă din punct de vedere culinar, din punct de vedere al culturii, oamenii… Absolut tot! Pentru prezentatorul emisiunii, Thailanda înseamnă Insula Iubirii! Ce să zic… Sunt acolo, sunt la muncă, dar încerc să îmbin munca cu plăcutul. Obișnuim, de altfel, să rămânem după ce terminăm filmările, să rămânem într-o minivacanță acolo, să ne bucurăm de… să ne relaxăm, pentru că e… Nu numai eu, toți colegii! La un moment dat, mulți dintre ei se împrăștie. Pleacă pe nu știu unde… Încercăm să ne relaxăm și să ne bucurăm de locuri”!, a povestit el pentru Libertatea.

Prezentatorul a vorbit deschis și despre cum percepe soția lui, Adela Popescu, faptul că el este înconjurat de ispite.

„Suntem profesioniști amândoi, asta este meseria noastră. Știm foarte bine ce facem, de ce suntem aici. Nu există… Mi s-a mai pus întrebarea asta. Și ei i s-a mai pus întrebarea asta. Nu! E un serviciu la care merg cu plăcere. Ea este alături de mine, a și fost cu mine în Thailanda. Și cu copii… Sezonul ăsta a venit singură, fără copii, dar sunt momente foarte bune pentru noi, de relaxare. Doar noi doi! Pentru părinți sunt foarte importante momentele acestea. Copiii n-au fost la filmări, ei au fost de câteva ori după ce am terminat filmările. A venit Adela cu ei. Dar Adela a fost de 2-3 ori și în timpul filmărilor, doar ea. Și faptul că era acolo, eu filmam și o simțeam acolo în stânga mea, mă relaxa și aveam mai mult vibe, mai multă putere de muncă, după multe ore de somn. Cine este în situația noastră știe foarte bine despre ce este vorba”, a mai afirmat Radu Vâlcan pentru sursa citată.

El mărturisește că filmăriile pentru o astfel de emisiune sunt intense, însă, de-a lungul anilor, a avut multe de învățat de la perechile care au participat la Insula Iubirii.

„Sunt mai bătrân. (râde) Merg spre 50 de ani! Mai înțelept, mai matur… Am învățat foarte mult de-a lungul celor nouă sezoane. M-au ajutat foarte mult poveștile lor, pentru că au fost mulți concurenți de-a lungul timpului. Ce să zic, mă văd mai matur și mai înțelept. Am o familie frumoasă, o familie care mă susține, o familie care îmi este alături și, de fiecare dată când particip la un asemenea proiect, care, repet, tot timpul o spun, este intens, este greu, este pe alocuri apăsător, abia aștept să mă refugiez lângă ei și să îmi trăiesc liniștea. Liniștea de care avem toți nevoie”, a spus prezentatorul.

Citește și:

Michelle Obama, dezvăluiri despre cele două fiice ale sale. Ce decizie radicală a luat Malia pentru a se desprinde de părinții ei faimoși

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro