Ella Vișan a încălcat regulamentul de la Insula Iubirii. Ce dezvăluire neașteptată a făcut despre partenerul ei, înainte de finala emisiunii

Ella Vișan revine în prim-planul scenei mediatice! Fosta concurentă de la Insula iubirii a stârnit din nou controverse, după ce a făcut publice informații care ar fi trebuit să rămână confidențiale. Incidentul a avut loc pe un cont de Instagram pe care îl folosește pentru a interacționa direct cu fanii săi, încălcând regulile stricte impuse de producătorii show-ului.

Ella Vișan a dezvăluit un detaliu interzis

Totul a început cu o întrebare aparent inofensivă: „Ai mai vorbit cu Andrei după Insulă?” Răspunsul ei nu a întârziat și a lăsat să se întrevadă un detaliu important.

„O singură dată, atunci când i-am predat cheile de la apartamentul în care locuiam amândoi.”

Această declarație a atras rapid atenția, deoarece regulamentul emisiunii de la Antena 1 interzice participanților să dezvăluie detalii despre relațiile lor după filmări, până la difuzarea completă a sezonului. Ella, însă, nu s-a ferit să împărtășească mai mult decât ar fi trebuit.

Pe lângă acest incident, ea a continuat discuția pe același canal, răspunzând unui fan care a amintit că Andrei, fostul său partener, a avut un comportament pozitiv într-un live recent, în ciuda tensiunilor și trădării din timpul emisiunii. Replica Ellei a fost directă și acidă:

„Dacă prin vorbea frumos despre tine vrei să spui că nu ratează nici o ocazie să mă ironizeze, să dea curs bârfelor, să lase loc de interpretări, și acum la 5 minute să spună că nu mă cunoaște… atunci da, frumos!”

Ella Vișan, mesaj dur pentru cei care o critică

După difuzarea scenelor pasionale dintre Ella Vișan și ispita Teo Cristache, tânăra se confruntă cu un val de critici pe rețelele de socializare. Dacă la început a evitat să răspundă celor care o jignesc, acum ea a decis să le dea replica, transmițând un mesaj pertinent.

„(…) Iar mesajele de genu „Îmi vine să vomit la imaginile difuzate'…. Ați vrea să-mi cer scuze pentru ele? În cazul în care nu mă cunoașteți (98% din oamenii care scriu despre mine chiar nu mă cunosc), eu sunt extraordinar de ironică și autoironică in situații de dezgust maxim. Atunci fie! Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză, iar cealaltă jumătate ați fost concepuți prin pogorârea unei entități pe pământ, aparent de la mine a început păcatul. Cineva mi-a spus că sunt șarpele din Adam și Eva. Prefer șarpele, care este sincer și real și nu pretinde că vrea altceva, decât fructul atrăgător care te face să cazi în păcat”, a declarat Ella Vișan.

Ella Vișan a mărturisit pe rețelele de socializare că, după scenele de la Insula Iubirii, a primit inclusiv mesaje de amenințare de la unele persoane.

„Am primit mesaje de la copii de 17 ani care cred că pot să îmi dea lecții de viață. Am primit și mesaje de amenințare, în care mi se dorește moartea. E trist. Foarte trist. Și spune mai multe despre cei care le scriu decât despre mine”, a declarat Ella Vișan.

Cei doi au trăit o experiență intensă în cadrul unui date special, care i-a dus până în baie, unde au avut momente pe cât de neașteptate, pe atât de discutate ulterior. În timp ce Ella Vișan spune că a acționat conform sentimentelor sale, Teo Costache recunoaște că nu totul părea la fel de sincer în dimineața următoare, când comportamentul concurentei a fost surprinzător:

„Când ne-am trezit în dimineața date-ului, nu era nimeni acolo, eram singuri în cameră. Ea m-a refuzat când am vrut să o sărut. Mă așteptam ca după acest date să se apropie mai mult de mine. A fost total invers. Ce se întâmplă? Ori nu ești asumată, ori îți pare rău de ce s-a întâmplat între noi”, a mărturisit Teo.

