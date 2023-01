Tenismena Naomi Osaka va deveni mamă pentru prima oară

Naomi Osaka, deținătoarea a patru titluri de Grand Slam, s-a retras săptămâna trecută de la Australian Open, fără a preciza motivul pentru care a luat această decizie. Recent, tenismena în vârstă de 25 de ani a anunțat că va deveni mamă pentru prima oară.

Aceasta a mai declarat și ca își va relua cariera anul viitor, menționând că va participa la Australian Open 2024.

Jucătoarea de tenis și-a încheiat mesajul declarând că:

Cant wait to get back on the court but heres a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I