Otilia Bilionera are un nou iubit. Cine este bărbatul cu care artista are o relație: „S-a îndrăgostit de mine”

Otilia Bilionera a recunoscut că iubește din nou. După ce a trecut printr-o despărțire dureroasă, vedeta s-a concentrat mai mult pe viața ei personală, iar acum lucrurile par să se fi așezat așa cum își dorea. Cântăreața a dezvăluit detalii despre noua sa relație și cine este bărbatul care a cucerit-o.

Artista și-a găsit fericirea în brațele iubitului turc. Otilia Bilionera a dezvăluit că bărbatul care i-a cucerit inima este mai mic decât ea, însă diferența de vârstă nu o deranjează. De asemenea, cântăreața a spus că noul ei partener îi arată cu fiecare ocazie cât de îndrăgostit este de ea, iar gesturile romantice pe care le face au cucerit-o.

„Este un om care s-a îndrăgostit foarte mult de mine. Deja, după două zile, și-a tatuat numele meu pe mână și luptă să fiu cu el. (…) E turc. (…) Ce pot să fac dacă mă îndrăgostesc? Să zic nu? Nu am reușit să mă îndrăgostesc de niciun bărbat de la noi din țară. El e mai mic (n.r de vârstă). (…) Am posibilitatea să mă mut acolo și să vin aici când am treabă”, a mărturisit Otilia Bilionera, în cadrul unui Podcast postat pe YouTube.