Otilia Bilionera l-a atacat dur pe CRBL, după ce a fost eliminată de la Survivor: „Mereu pus pe ceartă”

Otilia Bilionera a fost una dintre concurentele de la Survivor România care a adus puncte valoroase echipei Faimoșilor. Frumoasa artistă a plecat în Republica Dominicană pentru o experiență unică, dar mai ales pentru a-și depăși limitele. După ce a rezistat săptămâni întregi în condiții dificile de trai, artista a fost eliminată și a ajuns înapoi acasă.

Odată revenită în România, Otilia a vorbit deschis despre experiența ei de la Survivor România. Frumoasa artistă a fost invitata lui Zanni la Survivor ExtraShow, unde a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate. Vedeta a vorbit despre foștii ei colegi de echipă, iar CRBL a fost atacat dur de șatenă.

Otilia a mărturisit că nu are o părere tocmai bună despre fostul coleg de la Faimoși, susținând că artistul era tot timpul morocănos. Ba mai mult, cântăreața a spus că CRBL exagera foarte mult, fiind pus pe ceartă mereu.

În timpul emisiunii, Otilia și CRBL au avut un moment foarte tensionat în fața camerelor, în care artista a explicat de ce este sensibilă în fața provocării din Dominicană. Șatena i-a mărturisit că se confruntă cu probleme de sănătate și îi este foarte greu să facă față stresului și condițiilor precare de trai.

În fața acestor dezvăluiri, CRBL nu a fost atât de empatic și a acuzat-o pe artistă că nu depune suficient efort pentru a câștiga mai multe puncte pe traseu. De asemenea, cântărețul i-a spus vedetei că, dacă nu face față acestor provocări, mai bine ar fi rămas acasă.

După ce s-a întors în țară, Otilia le-a transmis fanilor ei că a trecut prin momente dificile după eliminarea de la Survivor. Cu toate acestea, vedeta se simte mai bine și își ține admiratorii la curent cu ultimele noutăți.

„Bună dragilor, mi-a fost foarte dor de voi! După cum știți, din cauza unor probleme medicale, am fost eliminată seara trecută din competiția Survivor România. Am fost tratată în „mai multe reprize” cu antibiotice puternice, luate pe stomacul gol, însă infecția urinară și inflamația la ovare pe care le-am făcut fix înainte de competiție nu au cedat deloc. Tratamentul nu își făcea efectul din cauza condițiilor nefavorabile: ploaie, frig etc. Mai mult, am început să am sângerări gastrice și dureri puternice de stomac. Medicul a intervenit de urgență și mi-a dat un tratament care să îmi amelioreze durerile și să oprească sângerarea. Fiind suspectă de gastrită sau ulcer, medicul a luat decizia corectă de a mă scoate din competiție! Ps: Nu beau cafea, nu mai am voie, ci un amărât de ceai negru.”, a scris Otilia pe Instagram.