Cu ce probleme de sănătate se confruntă Otilia după competiția Survivor România

Otilia a demonstrat pe parcursul Survivor România 2022 că poate trece prin cele mai grele provocări. Artista a fost eliminată din show pe considerente medicale, iar recent a vorbit despre problemele pe care le-a întâmpinat în timpul emisiunii, însă și după ce nu a mai putut continua competiția din Republica Dominicană.

Otilia a publicat un mesaj pe contul personal de Instagram prin intermediul căruia face mai multe mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

„Bună dragilor, mi-a fost foarte dor de voi! După cum știți, din cauza unor probleme medicale, am fost eliminată seara trecută din competiția Survivor România. Am fost tratată în „mai multe reprize” cu antibiotice puternice, luate pe stomacul gol, însă infecția urinară și inflamația la ovare pe care le-am făcut fix înainte de competiție nu au cedat deloc. Tratamentul nu își făcea efectul din cauza condițiilor nefavorabile: ploaie, frig etc. Mai mult, am început să am sângerări gastrice și dureri puternice de stomac. Medicul a intervenit de urgență și mi-a dat un tratament care să îmi amelioreze durerile și să oprească sângerarea. Fiind suspectă de gastrită sau ulcer, medicul a luat decizia corectă de a mă scoate din competiție! Ps: Nu beau cafea, nu mai am voie, ci un amărât de ceai negru”, a scris Otilia pe Instagram.