Emil Rengle, eliminat de la Survivor România 2022. Colegii l-au criticat dur: „Ești printre cei mai răi oameni pe care i-am cunoscut”

Emil Rengle a fost eliminat de la Survivor România 2022 în ediția care a fost difuzată pe 1 martie. A fost o ediție plină de conflicte în tabăra Faimoșilor, toate avându-l ca țintă pe Emil Rengle.

Încă dinainte de a ajunge la Consiliul în urma căruia a aflat că numărul mic al voturilor primite de la fani l-a trimis acasă, Emil Rengle a fost protagonistul a mai multe momente tensionate în tabăra Faimoșilor. Totul a început după ce Faimoșii au pierdut Jocul pentru Recompensă și, întorși în tabără, aceștia au decis să dea cărțile pe față cu privire la jocurile de culise care au avut loc în ultima perioadă. Faimoșii l-au acuzat pe Emil Rengle că întreține conflictele din tabără și că este responsabil de intrigile apărute în ultima vreme și certurile izbucnite între ceilalți concurenți.

„O falsitate ca la Emil nu am văzut în viața mea. Prietenia este oficial încheiată (…) Emil a mințit și a manipulat fiecare persoană din tabăra asta. Am foarte multe exemple. (…) Emil, ești printre cei mai răi oameni pe care i-am cunoscut.”, i-a spus Laura Giurcanu, care până acum a fost prietenă cu Emil Rengle.

„Mă simt că ai profitat de mine, în favoarea ta. Ai călcat pe cadavre ca să ajungi oriunde în competiția asta. (..) Emil nu are două fețe, are trei fețe. Face asta pentru că nu e așa bun pe traseu și nici psihic.”, l-a acuzat și TJ Miles .

La aflarea veștii că a fost eliminat din concurs și urmează să plece acasă, Emil Rengle s-a declarat dezamăgit de comportamentul colegilor săi dar și surprins de faptul că a primit mai puține voturi decât CRBL și Cătălin Zmărăndescu, și ei nominalizați pentru eliminare.

„Înainte de acest consiliu am fost deja eliminat din echipa Faimoșilor. (…) Faptul că ați ridicat niște probleme m-a pus pe gânduri. M-am întrebat cu ce am greșit. Poate dacă eram ajutat de prieteni… Dar iluzia că am avut prieteni în competiție (…) m-a durut. (…) Sunt dezamăgit.”, a spus Emil. „Plec împăcat”, a spus el la aflarea veștii.